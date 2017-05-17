Заявки на участие подали 256 предпринимателей

Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

«Ростелеком» выступил партнером бизнес-премии «Золотой мост», которая пройдет 19 мая во Владивостоке. Компания обеспечит доступом в интернет площадку мероприятия и наградит победителей в номинациях «Руководитель года» и «Детский проект».

«Золотой мост 2017» – это премия и бизнес-конференция, учрежденные с целью оказания поддержки малому и среднему бизнесу Приморского края. Организаторами бизнес-премии являются корпорация развития Приморского края, администрация Приморского края.

«Ростелеком» выступил одним из партнеров премии и поддержал номинации «Руководитель года» и «Детский проект». Победители в номинации «Детский проект» получат в подарок – «Видеокомфорт» и Wi-fiHotspot с контент-фильтрацией. В течение полугода они смогут пользоваться услугами бесплатно. Для «Лучшего руководителя» оператор приготовил золотой телефонный номер для сотовой связи.

«Бизнес-премия – это еще одна возможность для нас встретиться с нашими клиентами, пообщаться и услышать их потребности и желания. Тем более, что сегодня «Ростелеком» предлагает широкий спектр «облачных» услуг, которые помогают предприятиям быстро и с минимальными инвестициями получить наиболее выгодные решения. Одно из преимуществ наших услуг – возможность масштабировать под различный бизнес. Предложение кастомизированных решений корпоративным клиентам является логичным для «Ростелекома» направлением развития», – говорит директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

Также гости и участники мероприятия смогут получить консультацию специалистов и узнать о наиболее выгодных услугах и решениях для бизнеса от «Ростелекома».

Премией будут отмечены те представители МСП, кто смог внедрить новые подходы и технологии для решения бизнес-задач. Заявки на участие подали 256 предпринимателей. Первичный отбор прошли 188 участников.

3 мая жюри бизнес-премии во главе с первым вице-губернатором Приморского края Василием Усольцевым определило победителей и лауреатов в номинациях. Имена лучших представителей малого и среднего бизнеса Приморского края огласят на церемонии награждения, которая пройдет 19 мая в администрации Приморского края. Они получат статуэтки в виде Золотого моста, дипломы и подарки от партнеров премии.