Первоклассника сбили во Владивостоке 11:19, 17 мая Первоклассника сбили во Владивостоке (Эксклюзив)
Три человека пострадали в серьезном ДТП в Приморье 10:34, 17 мая Три человека пострадали в серьезном ДТП в Приморье (Фото)
В Приморье в колонии общего режима повесился осужденный 10:01, 17 мая В Приморье в колонии общего режима повесился осужденный
Новостная лента
Май, 17 среда
11:22
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
11:22
Приморский эксперт оценил шансы на вооруженное противостояние между США и КНДР Эксклюзив
11:19
Первоклассника сбили во Владивостоке Эксклюзив
11:16
Автомобилист совершил наезд на ребенка-велосипедиста в Приморье
11:08
На международной туристической выставке PITE-2017 представят стенд «Я люблю Владивосток»
10:57
За сутки в Приморье произошло 76 аварий
10:46
Житель Приморья угнал автомобиль и ограбил магазин
10:34
Три человека пострадали в серьезном ДТП в Приморье Фото
10:23
Свой четвертый день рождения общественная организация «Домовой контроль» отметит арт-субботником
10:11
За сутки в Приморье зафиксировано шесть пожаров
10:10
«Ростелеком» выступил партнером бизнес-премии «Золотой мост»
10:01
В Приморье в колонии общего режима повесился осужденный
09:52
Серьезный пожар произошел во Владивостоке в многоэтажном доме
09:40
Сегодня во Владивостоке тепло
09:29
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
09:09
Гороскоп на 17 мая
08:47
Большое количество домов будет отключено от водоснабжения в среду, 17 мая Адреса
08:44
Часть Владивостока останется без света сегодня, 17 мая Адреса
08:05
Ярмарка развернётся на центральной площади Владивостока
07:21
В Спасске-Дальнем обсудили грязную «питьевую» воду
06:11
Мед по старому ГОСТу едва не вывезли в Китай из Приморья
04:54
Перед началом купального сезона во Владивостоке проверяют пляжи
03:11
43 команды оседлают «драконов» во Владивостоке
02:26
Во Владивостоке состоится памятный митинг, посвященный вождю вьетнамского народа Хо Ши Мину
01:17
У умных отцов рождаются дети с аутизмом, - ученые
00:03
Предсказание на 2017 год для России от экстрасенсов: что ждет Россию в 2017 Видео
Май, 16 вторник
23:26
Просмотр фильмов для взрослых опасен для мужского здоровья, - ученые
22:10
Один авиарейс из Владивостока задерживается
21:28
Аналитики ЦБ рассказали о рисках занижения курса рубля
20:15
Утренний секс спасает от похмелья, - ученые
19:07
Звезды журналистики приедут на Дальневосточный МедиаСаммит-2017
18:21
ЧМ по хоккею 2017: Россия встретится на льду со сборной США
Участвуете ли вы в "Бессмертном полку"?

Электронные версии
4131 (70) от 17 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Город бьется за зеленые зоны
А город подумал: война!
На байдарке сквозь залив Халонг
Зачем приморским археологам эквадорские черепки?
Теперь ты хозяин тайги. Там и живи
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Свой четвертый день рождения общественная организация «Домовой контроль» отметит арт-субботником

Начало арт-субботника 19 мая в 11 часов
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

Свой четвертый день рождения независимая общественная организация «Домовой контроль» отметит арт-субботником. 19 мая активисты организации вместе с художниками и жителями микрорайона Снеговая Падь наведут порядок на придомовой территории и разукрасят подпорную стену в районе ул. Горшкова, 40.

Начало арт-субботника в 11 часов. Организаторы приглашают к мероприятию всех желающих.

«Лучший подарок на день рождения – это возможность работать и творить вместе с друзьями и единомышленниками», – отмечают в «Домовом контроле».

Это уже третья подобная акция по облагораживанию дворовых объектов, организованная членами этой организации. Каждый раз мероприятие собирает десятки энергичных и грамотных «бойцов коммунального фронта».

Напомним, «Домовой контроль» был создан 20 мая 2013 года, его руководитель – Наталья Войновская. Организация оказывает помощь жителям приморской столицы, разъясняя нюансы жилищного законодательства, помогая выбрать совет многоквартирного дома, а также грамотного и эффективного управдома, проводит юридические консультации, защищает интересы собственников в спорах с управляющими компаниями. Члены «Домового контроля» участвуют в работе организации городской школы жилищного просвещения «Управдом», выступая на семинарах в качестве спикеров. И все это делается на бесплатной основе.

За четыре года работы «Домовой контроль» помог 27 тысячам жителям Владивостока.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Сегодня во Владивостоке тепло
09:40, 17 мая 2017 Сегодня во Владивостоке тепло

Прогноз погоды

Два междугородних рейса из Владивостока отменены
09:29, 17 мая 2017 Два междугородних рейса из Владивостока отменены

Расписание

Гороскоп на 17 мая
09:09, 17 мая 2017 Гороскоп на 17 мая

День будет активным

Большое количество домов будет отключено от водоснабжения в среду, 17 мая
08:47, 17 мая 2017 Большое количество домов будет отключено от водоснабжения в среду, 17 мая

Плановое отключение

Часть Владивостока останется без света сегодня, 17 мая
08:44, 17 мая 2017 Часть Владивостока останется без света сегодня, 17 мая

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Ярмарка развернётся на центральной площади Владивостока
08:05, 17 мая 2017 Ярмарка развернётся на центральной площади Владивостока

В субботу ярмарки не будет

Перед началом купального сезона во Владивостоке проверяют пляжи
04:54, 17 мая 2017 Перед началом купального сезона во Владивостоке проверяют пляжи

Первым готовится к открытию сезона муниципальный парк культуры и отдыха имени С. Лазо на станции Санаторной