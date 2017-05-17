Свой четвертый день рождения общественная организация «Домовой контроль» отметит арт-субботником

Начало арт-субботника 19 мая в 11 часов

Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

Свой четвертый день рождения независимая общественная организация «Домовой контроль» отметит арт-субботником. 19 мая активисты организации вместе с художниками и жителями микрорайона Снеговая Падь наведут порядок на придомовой территории и разукрасят подпорную стену в районе ул. Горшкова, 40.

Начало арт-субботника в 11 часов. Организаторы приглашают к мероприятию всех желающих.

«Лучший подарок на день рождения – это возможность работать и творить вместе с друзьями и единомышленниками», – отмечают в «Домовом контроле».

Это уже третья подобная акция по облагораживанию дворовых объектов, организованная членами этой организации. Каждый раз мероприятие собирает десятки энергичных и грамотных «бойцов коммунального фронта».

Напомним, «Домовой контроль» был создан 20 мая 2013 года, его руководитель – Наталья Войновская. Организация оказывает помощь жителям приморской столицы, разъясняя нюансы жилищного законодательства, помогая выбрать совет многоквартирного дома, а также грамотного и эффективного управдома, проводит юридические консультации, защищает интересы собственников в спорах с управляющими компаниями. Члены «Домового контроля» участвуют в работе организации городской школы жилищного просвещения «Управдом», выступая на семинарах в качестве спикеров. И все это делается на бесплатной основе.

За четыре года работы «Домовой контроль» помог 27 тысячам жителям Владивостока.