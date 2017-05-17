За сутки в Приморье зафиксировано шесть пожаров

За прошедшие сутки на территории Приморского края произошло шесть пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. На тушении было задействовано 60 человек личного состава и 16 единиц техники.
Была организована работа по тушению техногенных пожаров на территории Приморского края: во Владивостокском городском округе и Черниговском муниципальном районе – тушение пожара в доме, расположенном на улице Новожилова; тушение пожара в деревянном одноэтажном доме в селе Монастырище на улице Пономаренко.
По состоянию на семь часов утра термических аномалий не выявлено.
Ранее РИА VladNews сообщало, что в многоэтажном доме во Владивостоке произошел серьезный пожар.