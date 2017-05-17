За сутки в Приморье зафиксировано шесть пожаров

Информации о пострадавших нет

Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

За прошедшие сутки на территории Приморского края произошло шесть пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. На тушении было задействовано 60 человек личного состава и 16 единиц техники.

Была организована работа по тушению техногенных пожаров на территории Приморского края: во Владивостокском городском округе и Черниговском муниципальном районе – тушение пожара в доме, расположенном на улице Новожилова; тушение пожара в деревянном одноэтажном доме в селе Монастырище на улице Пономаренко.

По состоянию на семь часов утра термических аномалий не выявлено.

Ранее РИА VladNews сообщало, что в многоэтажном доме во Владивостоке произошел серьезный пожар.