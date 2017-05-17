Серьезный пожар произошел во Владивостоке в многоэтажном доме

Погибших нет

Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

Вчера вечером, 16 мая, во Владивостоке произошел серьезный пожар в многоэтажном доме по улицы Нейбута, 67, сообщает РИА VladNews.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службу МЧС России по Приморскому краю, сообщение о пожаре поступило в 18:23, спустя 11 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты, которые приступили к тушению.

Было установлено, что горел балкон на третьем этаже.

Возгорание было локализовано в 18:41, полностью ликвидировано – в 18:57.

Погибших и пострадавших нет.

По сигналу на место происшествия прибыли 26 человек личного состава и 6 единиц техники.