Серьезный пожар произошел во Владивостоке в многоэтажном доме

Вчера вечером, 16 мая, во Владивостоке произошел серьезный пожар в многоэтажном доме по улицы Нейбута, 67, сообщает РИА VladNews.
Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службу МЧС России по Приморскому краю, сообщение о пожаре поступило в 18:23, спустя 11 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты, которые приступили к тушению.
Было установлено, что горел балкон на третьем этаже.
Возгорание было локализовано в 18:41, полностью ликвидировано – в 18:57.
Погибших и пострадавших нет.
По сигналу на место происшествия прибыли 26 человек личного состава и 6 единиц техники.