Большое количество домов будет отключено от водоснабжения в среду, 17 мая

Сегодня, 17 мая, часть домов во Владивостоке останется без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.
Причина отключения: Ремонтные работы.
Время отключения: с 09.00 до 17.00:
Адреса:
Глинки, 2, 4, 5, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 15.
Время отключения: с 09.00 до 12.00:
Адреса:
Полярная, 7а, 7б, 7в, 7г.
время отключения: с 09.00 до 18.00:
Адреса:
Братская, 34, 36, 38.
Всеволода Сибирцева, 80, 80б.
Горная, 25.
Карякинская, 26, 29.
Карла Лиьнехта, 10а, 37.
Матросская 1-я.
Матросская 2-я.
Матросская 5-я, 21.
Муравьева-Амурского, 21/23.
Светланская, 191, 193, 195, 195, 197, 197а, 183, 205.
Славянская, 17, 17а.
Тунгусская, 20-28.
Тюменская, 2, 8, 8а, 22, 23, 25, 26-34.