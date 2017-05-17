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Общество

Большое количество домов будет отключено от водоснабжения в среду, 17 мая

Плановое отключение
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 17 мая, часть домов во Владивостоке останется без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.

Причина отключения: Ремонтные работы.

Время отключения: с 09.00 до 17.00:
Адреса:

Глинки, 2, 4, 5, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 15.

Время отключения: с 09.00 до 12.00:

Адреса:

Полярная, 7а, 7б, 7в, 7г.

время отключения: с 09.00 до 18.00:

Адреса:

Братская, 34, 36, 38.

Всеволода Сибирцева, 80, 80б. 

Горная, 25. 

Карякинская, 26, 29. 

Карла Лиьнехта, 10а, 37. 

Матросская 1-я. 

Матросская 2-я. 

Матросская 5-я, 21. 

Муравьева-Амурского, 21/23. 

Светланская, 191, 193, 195, 195, 197, 197а, 183, 205. 

Славянская, 17, 17а. 

Тунгусская, 20-28. 

Тюменская, 2, 8, 8а, 22, 23, 25, 26-34.

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