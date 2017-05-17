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Общество

Перед началом купального сезона во Владивостоке проверяют пляжи

Первым готовится к открытию сезона муниципальный парк культуры и отдыха имени С. Лазо на станции Санаторной
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

Пляжи и прибрежные места массового отдыха проверяет во Владивостоке специальная комиссия. Специалисты следят за тем, как арендаторы соблюдают требования законодательства, как они готовятся к предстоящему сезону и какие работы проводят для комфортного отдыха горожан.

Одно из первых выездных заседаний комиссии по контролю за содержанием пляжей прошло сегодня, 16 мая. Комиссия, в составе которой представители администрации города, Роспотребнадзора, ГИМС, МЧС и других структур, посетила места массового организованного купания и отдыха горожан на станции Санаторной (парк культуры и отдыха имени С. Лазо и пляж «Ривьера-Лагуна»), в бухте Лазурной и на острове Русский.

«Каждый из представителей различных структур проверяет в местах отдыха и на пляжах соблюдение действующего законодательства по своим направлениям, - отметил Сергей Шабаев, начальник отдела по исполнению административного законодательства администрации Владивостока. - Роспотребнадзор, к примеру, следит за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, МЧС - за оснащением пляжей необходимым спасательным инвентарём и работой спасателей, и так далее. До начала купального сезона, который во Владивостоке традиционно стартует 15 июня, специалисты вновь проверят все пляжи и дадут соответствующее разрешение на ведение деятельности по организации летнего отдыха».

До наступления купального сезона арендаторам пляжей необходимо провести акарицидную обработку территорий против клещевого энцефалита, заключить договоры и обеспечить пляжи и места массового отдыха спасателями, обследовать морское дно с помощью водолазов, оснастить территории спасательными постами, стендами, щитами, медпунктами, радиосвязью, а также выполнить ряд других требований.

Одними из первых, кто уже активно ведет работу по подготовке к предстоящему купальному сезону, - муниципальный парк культуры и отдыха имени С. Лазо на станции Санаторной.

«Мы уже сейчас готовы к приёму гостей, - отметил Евгений Трубецкий, директор МУП «Парк культуры и отдыха имени С. Лазо». - К пляжному сезону всегда готовимся заблаговременно. Для комфортного отдыха маленьких горожан установили новые детские игровые площадки, а по просьбам взрослых установили дополнительную раздевалку и душ».

К слову, сегодня в парке созданы все условия для комфортного отдыха и детей, и взрослых. Гостей парка ждут детские игровые зоны, батуты и развлечения, шезлонги, верёвочный парк, лодки класса «Дракон», катамараны, выставка культуры и быта малых народностей Приморского края и многое другое. Уже сейчас готовится к открытию специализированная детская комната, где родители смогут оставить своих детей под присмотром взрослых. Здесь будут проходить различные мастер-классы и творческие занятия.

Напомним, что в парке имени С. Лазо в этом году будет создан пляж для людей с ограниченными возможностями по состоянию здоровью. Специалисты смонтируют дорожку из твердого покрытия до песчаной полосы, по песку планируется сделать деревянный настил. Здесь же будет установлена деревянная терраса с кабинкой для переодевания и душ. С помощью специальной коляски и оборудованного спуска на воду люди, ограниченные в передвижении, смогут искупаться в водах Амурского залива.

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