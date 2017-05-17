43 команды оседлают «драконов» во Владивостоке

Соревнования состоятся 24 июня

Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

Во Дворце детского творчества Владивостока состоялась жеребьевка команд-участниц соревнований по гребле на лодках класса «Дракон». Мероприятие посетили представители молодежных общественных объединений, власти, бизнеса, СМИ и все те, кто решил принять участие в гонках в День молодежи. Общее количество принятых заявок - 86, по итогам жеребьевки было сформировано 43 смешанные команды.

«Прием заявок завершился 6 мая, к этому дню было подано 83 заявки на участие. Однако мы пошли навстречу еще нескольким командам и в итоге у нас получилось 86 анкет. После жеребьевки мы сформировались 43 полноценные команды. Традиционно участие в мероприятии примет и сборная администрации Владивостока», - рассказала главный специалист управления развития физической культуры и массового спорта администрации города Алина Куйдина.

Напомним, соревнования смешанных команд молодежных общественных объединений, власти, бизнеса и СМИ города Владивостока по гребле на лодках класса «Дракон» состоятся 24 июня на акватории набережной Спортивной гавани в рамках празднования Дня молодежи.

Контактные лица от организаторов: Алина Куйдина (тел. 242-92-82) и Елена Долматова (тел. 8-902-483-5608, 269-56-08).