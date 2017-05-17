Во Владивостоке состоится памятный митинг, посвященный вождю вьетнамского народа Хо Ши Мину

Соберутся активисты Общества дружбы с Вьетнамом

Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

В четверг, 18 мая, в 16 часов во Владивостоке, в фойе исторического отеля «Версаль» состоится митинг общественности, посвященный памяти освободителя вьетнамского народа, его духовного лидера, первого президента свободного Вьетнама Хо Ши Мина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Об этом сообщил председатель правления Приморского краевого общества дружбы с Вьетнамом Александр Соколовский.

Именно в «Версале» останавливался в 20-е – 30-е годы прошлого века Хо Ши Мин во время своих визитов во Владивосток. Послезавтра здесь соберутся активисты Общества дружбы с Вьетнамом, сотрудники генконсульства СРВ во Владивостоке, представители администрации города, российские и вьетнамские студенты, чтобы отдать дань уважения видному деятелю национально-освободительного движения и возложить цветы к его портрету, установленному в гостинице. Они также прочтут стихи Хо Ши Мина на русском и вьетнамском языках.