У умных отцов рождаются дети с аутизмом, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

Американские ученые выяснили, что дети, родившиеся от умных отцов, на 31% больше подвержены риску развития аутизма, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Специалисты взяли за основу результаты двух исследования 40-х годов. В первом доказано, что интеллект отцов аутистов выше среднего. Второе, показывает, что в регионах Нидерландов, где организованы технологические производства, распространен аутизм.

В ходе исследования эксперты изучили медицинские данные 309 803 детей, чьи отцы имели высокие баллы при прохождение тестов на IQ. Результат показал, что риск аутизма возрастал на треть у детей, рожденных от отцов с уровнем интеллекта выше 111 баллов. Была и обратная сторона – у мужчин с IQ ниже 75 баллов, как правило, рождались дети с СДВГ и умственно отсталые.

Одно результаты исследования нельзя считать достоверными, поскольку не учитывался генофонд матерей детей.