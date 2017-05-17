Мед по старому ГОСТу едва не вывезли в Китай из Приморья

Качество товара было абсолютно не известно

Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

В Приморский край поставлена крупная партия натурального мёда, выпущенная по недействующим нормативам качества и безопасности. Дальнейшее движение сомнительного продукта остановлено. Проводится разбирательство, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора края.

На железнодорожной станции «Угольная» инспекторами было задержано 4,3 тонны натурального мёда, поступившего во Владивосток из города Батайск Ростовской области.Это был мёд таких видов, как подсолнечный, гречишный, первосбор, лесной и кориандровый. Судя по имеющимся на маркировке продукции надписям на китайском языке, партия мёда должна была быть поставлена в КНР.

В ходе ветеринарного контроля инспекторами Россельхознадзора установлено, что вся партия мёда изготовлена по старому, недействиетльному ГОСТу. Кроме того, на этикетках с продукцией не был указан год и месяц сбора мёда, что не позволяет определить окончание его срока годности. Коммерсанты ограничились датой упаковывания, которая была проставлена мартом 2017 года и указанием, соответственно, завышенного срока годности.

В настоящее время по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Дальнейшее движение ростовского мёда остановлено.

Как отметили в отделе пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, при поставках российского мёда в Китай необходимо соблюдать требования к качеству и безопасности пчеловодческой продукции как российского, так и китайского законодательства.

Как сообщалось ранее, по причине нарушения требований китайского законодательства, предъявляемых к качеству и безопасности пчеловодческой продукции со стороны одного из алтайских предприятий, в продукции которого недавно были обнаружены остатки лекарственных препаратов, китайская сторона уже предупредила, что в случае повторных нарушений может быть введен полный запрет на ввоз российского мёда. В случае введения Поднебесной таких ограничений под запретом окажутся 10 предприятий Приморского края, имеющих право поставок своей продукции в КНР.