Один авиарейс из Владивостока задерживается 22:10, 16 мая Один авиарейс из Владивостока задерживается
Завтра в Приморье будет по-летнему тепло 17:41, 16 мая Завтра в Приморье будет по-летнему тепло
Прокуроры Приморья рассекретили свои заработки и доходы своих детей 17:06, 16 мая Прокуроры Приморья рассекретили свои заработки и доходы своих детей
Новостная лента
Май, 17 среда
06:49
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
06:49
Приморский эксперт оценил шансы на вооруженное противостояние между США и КНДР Эксклюзив
06:49
Координатор штаба Навального во Владивостоке рассказала всю правду Видео
06:11
Мед по старому ГОСТу едва не вывезли в Китай из Приморья
04:54
Перед началом купального сезона во Владивостоке проверяют пляжи
03:11
43 команды оседлают «драконов» во Владивостоке
02:26
Во Владивостоке состоится памятный митинг, посвященный вождю вьетнамского народа Хо Ши Мину
01:17
У умных отцов рождаются дети с аутизмом, - ученые
00:03
Предсказание на 2017 год для России от экстрасенсов: что ждет Россию в 2017 Видео
Май, 16 вторник
23:26
Просмотр фильмов для взрослых опасен для мужского здоровья, - ученые
22:10
Один авиарейс из Владивостока задерживается
21:28
Аналитики ЦБ рассказали о рисках занижения курса рубля
20:15
Утренний секс спасает от похмелья, - ученые
19:07
Звезды журналистики приедут на Дальневосточный МедиаСаммит-2017
18:21
ЧМ по хоккею 2017: Россия встретится на льду со сборной США
17:53
Во Владивостоке проходят проверки технического состояния автобусов
17:41
Завтра в Приморье будет по-летнему тепло
17:28
Во Владивостоке пройдет фестиваль-ярмарка «Экологически чистое творчество»
17:19
Приморцам, имеющим задолженности, запрещен выезд за пределы РФ
17:09
Две новые школы появятся в Приморье
17:06
Прокуроры Приморья рассекретили свои заработки и доходы своих детей
17:00
Соблюдать меры пожарной безопасности и не допускать возникновения пожаров призывают специалисты администрации Владивостока
16:47
Наказание за наказания - благо или вред? Эксклюзив
16:32
«Домовой контроль» за четыре года работы бесплатно помог 27 тысячам владивостокцев
16:21
По решению суда в Пластуне закрыт магазин
16:14
Справедливороссы: В Приморье полно проблем
16:10
Грудное молоко поможет излечить рак, - ученые
15:59
Приморец прибыл к приставам с «засекреченным» оружием
15:46
Уникальные операции по интимной пластике проведут во Владивостоке бесплатно
15:39
Художник Роман Гвоздев провёл свой первый мастер-класс Эксклюзив
15:31
Кубок города по черлидингу пройдет во Владивостоке
15:22
Народная дипломатия Владивостока и Японии расцветает сиренью Фото
15:07
В Приморье с наступлением дачного сезона появились опасные удобрения
Участвуете ли вы в "Бессмертном полку"?

Электронные версии
4131 (70) от 17 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Город бьется за зеленые зоны
А город подумал: война!
На байдарке сквозь залив Халонг
Зачем приморским археологам эквадорские черепки?
Теперь ты хозяин тайги. Там и живи
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

Мед по старому ГОСТу едва не вывезли в Китай из Приморья

Качество товара было абсолютно не известно
Фото: LookW.ru Фото: LookW.ru
Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

В Приморский край поставлена крупная партия натурального мёда, выпущенная по недействующим нормативам качества и безопасности. Дальнейшее движение сомнительного продукта остановлено. Проводится разбирательство, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора края.

На железнодорожной станции «Угольная» инспекторами было задержано 4,3 тонны натурального мёда, поступившего во Владивосток из города Батайск Ростовской области.Это был мёд таких видов, как подсолнечный, гречишный, первосбор, лесной и кориандровый. Судя по имеющимся на маркировке продукции надписям на китайском языке, партия мёда должна была быть поставлена в КНР.

В ходе ветеринарного контроля инспекторами Россельхознадзора установлено, что вся партия мёда изготовлена по старому, недействиетльному ГОСТу. Кроме того, на этикетках с продукцией не был указан год и месяц сбора мёда, что не позволяет определить окончание его срока годности. Коммерсанты ограничились датой упаковывания, которая была проставлена мартом 2017 года и указанием, соответственно, завышенного срока годности.

В настоящее время по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Дальнейшее движение ростовского мёда остановлено.

Как отметили в отделе пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, при поставках российского мёда в Китай необходимо соблюдать требования к качеству и безопасности пчеловодческой продукции как российского, так и китайского законодательства.

Как сообщалось ранее, по причине нарушения требований китайского законодательства, предъявляемых к качеству и безопасности пчеловодческой продукции со стороны одного из алтайских предприятий, в продукции которого недавно были обнаружены остатки лекарственных препаратов, китайская сторона уже предупредила, что в случае повторных нарушений может быть введен полный запрет на ввоз российского мёда. В случае введения Поднебесной таких ограничений под запретом окажутся 10 предприятий Приморского края, имеющих право поставок своей продукции в КНР.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Пешеходы регулярно нарушают правила перехода проезжей части в Приморье
14:38, 16 мая 2017 Пешеходы регулярно нарушают правила перехода проезжей части в Приморье

С начала года к административной ответственности привлечены порядка 29 тысяч жителей края

Приморскому наркоману с оптовой партией наркотиков грозит 10 лет колонии
13:34, 16 мая 2017 Приморскому наркоману с оптовой партией наркотиков грозит 10 лет колонии

54-летний мужчина возил пакет с амфетамином в багажнике своего авто

Более 15 тысяч нарушений ПДД было выявлено благодаря фото-видеофиксации
13:26, 16 мая 2017 Более 15 тысяч нарушений ПДД было выявлено благодаря фото-видеофиксации

Сумма штрафов превысила 9 млн

​Ушел из жизни Игорь Илюшин
12:32, 16 мая 2017 ​Ушел из жизни Игорь Илюшин

До своего 77-летия он не дожил нескольких дней…

Во Владивостоке автоледи сбила студентку на пешеходном переходе
12:28, 16 мая 2017 Во Владивостоке автоледи сбила студентку на пешеходном переходе

Девушка получила травмы

К мужчине пришли в гости друзья вместе с вором во Владивостоке
11:57, 16 мая 2017 К мужчине пришли в гости друзья вместе с вором во Владивостоке

Злоумышленник скрылся еще во время застолья

Глава «Примавтодора» ответит в суде по обвинению во взяточничестве и воровстве
10:42, 16 мая 2017 Глава «Примавтодора» ответит в суде по обвинению во взяточничестве и воровстве

Ему и остальным экс-сотрудникам компании вменяется нанесение ущерба на более чем 45 миллионов рублей