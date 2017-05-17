Ярмарка развернётся на центральной площади Владивостока

В субботу ярмарки не будет

Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

В пятницу, 19 мая, на центральной площади Владивостока будет работать продовольственная ярмарка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Жители и гости города смогут приобрести здесь картофель, свёклу, морковь, мёд и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко, хлебобулочные и кондитерские изделия от фермеров и товаропроизводителей Приморья. В субботу, 20 мая, ярмарки на площади не будет – в связи с подготовкой к проведению спортивно-массового мероприятия «ЗаБег».

В этот день на площади будет осуществляться монтаж необходимых для проведения мероприятия, которое состоится в воскресенье, 21 мая, конструкций.

Организатор общегородской ярмарки – администрация города Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих 19 мая с 8 до 19 часов.