Предсказание на 2017 год для России от экстрасенсов: что ждет Россию в 2017

Свои прогнозы о будущем России сделали многие предсказатели

Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

Нет ничего удивительного в том, что россияне интересуются судьбой своей страны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Свои прогнозы о будущем России сделали многие предсказатели. Некоторые из них жили сотни лет назад. И чем чаще такие прогнозы сбываются, тем больше людей начинают в верить в эти прогнозы.



Как отмечают психологи, часто люди боятся неизвестности будущего. Поэтому они начинают прислушиваться к прогнозам мудрецов, шаманов и пророков. И важно выбрать тех людей, которые не пытаются обмануть и заработать на своих прогнозах.



Предсказание на 2017 год для России от сильнейших экстрасенсов: Пророчества от Святой Матроны

Она предсказывала, что в 2017 году будет принято много важных решений, которые повлияю на будущее России и ее народа. «Многие из представителей рода людского падут на землю, и более никогда уже не смогут встать. Смерть окутает их тело», - говорила Святая Матрона.







Предсказания Матроны Московской на 2017 год. Пророчество Матроны о России, Европе, Украине, США

Как заявляют толкователи ее пророчеств, в 2017 году людей может постигнуть конец света. Не исключают они и того, что эти пророчества указывают на войну, которая охватит всю планету.







Последнее пророчество святой матроны на 2017 год

В тоже время пророчества Святой Матроны могут указывать на то, что люди погибнут без войны. Все случится под самый вечер. Все падут на землю замертво. Будет невероятное количество жертв. А к утру, все оставшееся поглотят недра земли. Так, вечером все будет еще на поверхности, а к утру все уйдет глубоко под землю.



Как отмечают люди, занимавшиеся изучением этих пророчеств, опасаться конца света в этом году не следует. Ведь точной трактовки пророчеств Святой Маторны нет. Возможно ясновидящая говорила о другом.



Так, речь могла идти о смене эпох. Существует огромная вероятность того, что все устаревшее уйдет на второй план. В истории современного человечества наступит новый золотой век.



Поскольку Святая Матрона была очень набожным человеком, возможно в своих пророчествах она хотела донести людям, что в будущем их ждет перерождение душ. Святая не однократно говорила о том, что человек может попросту утратить веру в лучшее.







Предсказание на 2017 год для России от сильнейших экстрасенсов: Катрен Мишеля Нострадамуса

«Из ярости своей некто будет ожидать воды, а войско останется взволнованным невероятным бешенством. Все благородные погружены будут на семнадцать кораблей, находящихся вдоль Роны. А вестник грядущих событий прибудет с опозданием», - сказано в пророчестве Нострадамуса.



Толкователи его пророчеств считают, что в данном случае идет речь о проблеме обеспечения человечества питьевой водой. По всей планете растет количество загрязненным человеком водоемов. Не исключено, что в ряде стран могут возникнуть бунты на почве нехватки питьевой воды.



Ситуация с нехваткой воды будет только усугубляться и, как считают толкователи, Нострадамус пророчил, что спастись удастся только высокопоставленным лицам, которых по воде же отвезут от мест бедствий.