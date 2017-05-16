Прокуроры Приморья рассекретили свои заработки и доходы своих детей 17:06, 16 мая Прокуроры Приморья рассекретили свои заработки и доходы своих детей
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Политика и экономика

Прокуроры Приморья рассекретили свои заработки и доходы своих детей

Кто сколько получил за год
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

Главные прокуроры Приморского края рассекретили свои доходы: опубликована декларация о доходах и имуществе, сообщает корреспондент РИА VladNews. Так, прокурор региона Сергей Бесчассный получил в 2016 году 3,99 млн рублей, а его супруга - 3,04 млн. Его первый заместитель Шайбеков заработал за минувший год 3,12 млн рублей (его супруга - 1,33 млн, а несовершеннолетний ребенок - 200,6 тысячи рублей), а зампрокурора региона Логвинчук - 3,18 млн рублей (его жена - 951 тыс. рублей).

Приморский прокурор по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях края Артамонов за 2016 год заработал 3,07 млн рублей, а его супруга - 268 тысяч рублей. Приморский межрайонный природоохранный прокурор Грицун за год получил почти 2,08 млн рублей (его супруга - 636 тыс. рублей).

Во Владивостоке доходы несколько скромнее. Так, прокурор города Малюков за год получил 2,4 млн рублей (его жена - почти 170 тыс. рублей). годовые доходы районных прокуроров колеблются около 2 миллионов рублей. Прокурор Ленинского района Кондратенко получил 2,25 млн рублей (его супруга - 548 тысяч рублей), прокурор Фрунзенского района Толмачев - почти 1,71 млн рублей (его супруга удачно продала свою квартиру, и ее доход составил почти 11,06 млн рублей), прокурор Первореченского района Москвичев заработал за год 2,06 млн рублей (его супруга - 1,1 млн рублей), а прокурор советского района Каплунов - почти 2,02 млн рублей (его жена - почти 1,67 млн рублей). Должность прокурора Первомайского района на 31 декабря 2016 года была вакантна, поэтому данные отсутствуют.

Что касается прокуроров районов и городов Приморского края, практически все они показали доходы в пределах 1,5-2 млн рублей. За исключением Дальнереченского межрайонного прокурора: он показал за год доход в размере 4,38 млн рублей.

В семейную копилку в 2016 году вносили свои "копейку" и дети прокуроров. Так, несовершеннолетний ребенок Дальнереченского прокурора за год показал доход в размере почти 453 тыс. рублей. Ребенок находкинского прокурора, хоть и не достиг совершеннолетия, принес в дом почти 200 тыс. рублей. А ребенок прокурора Ханкайского района за 2016 год заработал 783 тыс. рублей. 

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