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Общество

Во Владивостоке проходят проверки технического состояния автобусов

Ремонт автотранспорта проходит за счет компании-перевозчика
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

Сотрудники управления транспорта администрации Владивостока в эти дни проводят выездные проверки технического состояния автобусов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Речь идет о машинах, которые ранее были сняты с регулярных маршрутов в связи с неудовлетворительным техническим состоянием.

Согласно договорам, которые заключены между мэрией и автотранспортными предприятиями, перевозчик обязан обеспечить выпуск и работу автобусов не только технически исправных, но и находящихся в надлежащем санитарном состоянии.

11 мая проверке подверглось несколько автобусов, принадлежащих ООО «Скорость»,

ООО «Влад Рейс» и ООО «ПримАвтоБизнес». Месяц назад они были сняты с маршрутов. Сегодня все машины отремонтированы и уже вышли на линию.

Как подчеркнули в управлении транспорта, ремонт автотранспорта проходит за счет компании-перевозчика. В среднем косметический ремонт одного автобуса вместимостью до 70 человек обходится в 100 тысяч рублей.

Для справки:

Сегодня во Владивостоке действуют 93 муниципальных автобусных маршрутов. На них работает около 700 автобусов, которые ежедневно перевозят около 30 тысяч пассажиров.

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