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Спорт

ЧМ по хоккею 2017: Россия встретится на льду со сборной США

Расписание матчей
Фото: poluostrov-news.com Фото: poluostrov-news.com
Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 16 мая, в 17:15 (время мск) на стадионе "Ланксесс-Арена" в Кельне сборная России сойдется с командой США в очередном матче группового этапа Чемпионата мира по хоккею 2017, сообщает РИА VladNews.

Отметим, сборная России в настоящее время находится на первом месте в турнирной таблице, набрав 17 очков.

Напомним, российская сборная провела уже 6 матчей, где одерживала победу: Россия – Швеция 2:1; Россия – Италия 10:1; Россия – Германия 6:3; Россия-Дания 3:0; Россия-Словакия 6:0; Россия – Латвия 5:0.

Также сегодня на льду встретятся сборные Швеция – Словакия в 13:15 (мск), Беларусь – Норвегия в 13:15 (мск), Чехия – Швейцария в 17:15 (мск), Германия – Латвия в 21:15 (мск), Канада и Финляндия в 21:15 (мск).

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