Просмотр фильмов для взрослых опасен для мужского здоровья, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

Американские ученые выяснили, что люди, предпочитающие смотреть порнографические фильмы, могут оказаться неспособны к половым контактам с людьми, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Health Day.

Специалисты провели исследование, участниками которого стали 312 мужчин в возрасте от 20 до 40 лет, которые посетили урологическую клинику для лечения. Результаты показали, что только 3,4% респондентов предпочитают фильмы для взрослых вместо реального секса.

По словам специалистов, постоянные наблюдатели за порнографическими картинками менее склонны реагировать на регулярные сексуальные действия в реальном мире и должны все больше полагаться на порнографию для разрядки. Также половой акт с реальным партнером может не соответствовать ожиданиям парня, черпавшего "опыт" из фильмов.

Специалисты также решили выяснить, как женский мозг реагирует на подобные фильмы, однако никакой связи между порнографией и сексуальной дисфункцией, хотя около 40 сказали, что они также смотрят порнографию.