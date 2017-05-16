Завтра в Приморье будет по-летнему тепло

Осадков не ожидается

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

Погода в Приморье начала улучшаться, дожди в крае пошли на убыли, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Сегодня, 16 мая, к утру дожди в крае практически прекратились. Во второй половине дня, в связи с интенсивным прогревом воздуха, возможно развитие конвекции, местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Столбики термометров поднимутся до +18…+27 °C.

Во Владивостоке осадки маловероятны. Ветер слабый до умеренного. Утро было прохладным, +6 °C, накрыл туман, но под воздействием яркого солнца он быстро рассеялся. Воздуха интенсивно прогревается, и во второй половине столбик термометра поднимется +18…+21 °C.

Завтра в Приморье местами возможны кратковременные дожди. Утром возможен туман. Температура ночью +7…+12 °C, в горных районах 0…+5 °C. Днем будет жарко, +25…+30 °C, на севере +15…+20 °C.

Во Владивостоке без осадков. Утром местами туман. Температура ночью +8…+10 °C. Днем +19…+22 °C.