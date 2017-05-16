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Справедливороссы: В Приморье полно проблем

На конференции во Владивостоке члены партии рассказали о том, какие экстренные вопросы стоят сейчас перед регионом
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 16 мая, во Владивостоке прошла пресс-конференция партии "Справедливая Россия", сообщает корреспондент РИА VladNews. Это уже третья конференция в новом формате, который заключается в том, что конференции проходят в один день по всей стране во всех региональных отделениях партии в одно и то же время (в 12 либо 13 часов). Первая такая конференция была посвящена капремонту, а вторая - медицине.

Третья конференция - 16 мая - была посвящена социальным итогам 2016 года.

С докладами выступили председатель Совета регионального отделения "СР" Алексей Козицкий, руководитель Центра защиты прав граждан партии "СР" Светлана Гут, депутат Думы Владивостока Александр Юртаев, ведущий научный сотрудник тихоокеанского института географии ДВО РАН Юрий Авдеев и председатель движения "Патриоты Приморья" Максим Ананьев.

Докладчики рассказали о состоянии социальной сферы в Приморском крае. Так, Светлана Гут отметила, что в Центр защиты прав граждан обращаются сотни людей. Но при этом доля реальных проблем не так уж велика: казалось бы, чиновники выполняют требования законодательства - но при этом с невероятным чувством равнодушия к обратившимся к ним за помощью согражданам. И люди обижены, так как чувствуют, что государству они не так уж и нужны, а их проблемы - "пустой звук". Кроме того, рассказала Гут и о коммунальном беспределе в регионе: о счетах, которые явно завышены. Например, в прошлом году одна управляющая компания вернула одному из домов на улице Русской во Владивостоке более 300 тысяч рублей после серьезного разбирательства.

Юрий Авдеев рассказал о проблеме, которая реально угрожает всему Дальнему Востоку: процесс обезлюдения, который начался 25 лет назад. Так, за эти годы ДФО потерял около 2 миллионов человек (в том числе более 350 тысяч человек - это потери Приморья). Теперь в макрорегионе живет 4,5 миллиона человек. Численность населения сейчас практически перестала падать и пошла в рост - но, отметил ученый, это обманчивое впечатление. Потому что демографическая динамика достигается за счет миграционного притока, а не естественной прибыли населения. Поэтому перед властями сейчас стоит не только задача улучшения рождаемости (что даст реальный результат только после 2030 года), но и сделать миграцию контролируемой, а также удержать населения Дальнего Востока от переезда в другие регионы страны.

Алексей Козицкий рассказал о других актуальных проблемах Приморского края на сегодня: о системе "ЭРА-ГЛОНАСС", которая подспудно ведет к потере работы сотнями тысяч людей, а также о выделении так называемых "дальневосточных гектаров", которые в 80% случаев, на самом деле, просто "столбят" за собой москвичи и жители Московской области. Многие из них и не планируют переезжать на Дальний Восток. Все это благие изначально идеи, отметил Алексей Козицкий, которые явно требуют тщательной законодательной проработки.

Александр Юртаев рассказал об инициативе введения в ДФО льготной категории граждан "Коренной житель Тихоокеанской России". При этом, отметил депутат, элементы этой идеи госвласти использовали для многих госпрограмм, в том числе для "дальневосточного гектара". Однако целиком инициатива так и остается пока не принятой. Хотя была бы способна помочь удержать в регионе тех, кто здесь родился и прожил всю жизнь. Также депутат гордумы примосркой столицы рассказал о том, что в этом году в городе будут снижены энерготарифы для коммунальщиков - а в итоге и для конечных потребителей.

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