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Две новые школы появятся в Приморье

Строительные работы завершаться к концу года
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

В Приморье началось строительство новых школ в селах Светлая Тернейского района и Новолитовск Партизанского района Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края. Строительные работы планируется завершить к концу 2017 года.

Сообщается, что в селе Новолитовск появится общеобразовательная школа на 220 мест, в Светлой – на 80.

Стоит отметить, что в 2017 году запланировано создать около пяти тысяч новых мест для школьников. Большинство – за счет оптимизации загруженности школ и капитального ремонта зданий. На эти цели в бюджете края предусмотрено около 656 миллионов рублей.

Также к 2025 году по поручению президента России во всех школах будет ликвидирована вторая смена. 

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