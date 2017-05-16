Соблюдать меры пожарной безопасности и не допускать возникновения пожаров призывают специалисты администрации Владивостока

По прежнему актуальной проблемой является плотная парковка авто возле многих учреждений Владивостока

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

Совещание, посвященное вопросам пожарной безопасности, прошло сегодня, 16 мая, в администрации Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Его провел исполняющий главы города Константин Межонов совместно с представителями МЧС, МВД, Примводоканала, а также управлений образования, культуры и жилищного фонда администрации Владивостока.

«В крае действует особый противопожарный режим и нужно объединить наши усилия, чтобы не допустить пожаров не только в лесу и на природе, но и в бюджетных учреждениях и жилых домах города» - подчеркнул Константин Межонов.

Представители управления жилищного фонда администрации города отчитались о совместной работе с управляющими компаниями. Проведен инструктаж, обследована электропроводка, осмотрены чердаки и подвалы на предмет захламлений. Ведь именно они способствует быстрому распространению огня. Кроме того, во всех жилых домах города на информационных досках есть памятки, куда звонить в случае пожара. Проводятся беседы с жителями.

Работа по пожарной безопасности ведется и в учреждениях образования Владивостока. Их в городе 219. И в каждом есть автоматические пожарные сигнализации и огнетушители. Закупаются специальные противопожарные двери. Регулярно проводятся инструктажи для персонала и беседы для детей и их родителей.

Учреждения культуры - детские школы искусств и библиотеки - также оснащены всем необходимым. Кроме того, в этом году все они участвовали в краевой профилактической акции «Пожарная безопасность в каждый дом». Ее главной целью было повысить уровень знаний по пожарной безопасности среди граждан, особенно у детей и подростков.

По прежнему актуальной проблемой, по словам сотрудников МЧС, является плотная парковка авто возле многих учреждений Владивостока. Пожарные машины зачастую просто не имеют возможности подъехать к дому. А заниматься эвакуацией автомобилей пожарные не могут по закону.

«Это вопрос к законодательной власти, - пояснил Константин Межонов, - наверное, имеет смысл обратиться с письмом к председателю ЗС ПК, обозначить проблему и попросить принять соответствующий нормативный акт, согласно которому у пожарных служб появится право и ресурсы для эвакуации частных машин в сложных ситуациях».

Специалисты управления по делам ГО и ЧС города напомнили, что разведение открытого огня на природе запрещено пока не будет отменен противопожарный режим. Административные комиссии города совместно с работниками Госпожнадзора регулярно осуществляют инспектирование и выписывают штрафы нарушителям.