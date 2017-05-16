По решению суда в Пластуне закрыт магазин

Предприниматель нарушил санитарно-эпидемиологические требования

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

На 40 суток приостановлена деятельность продуктового магазина в поселке Пластун, Тернейский район, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП Приморья. Индивидуальный предприниматель, осуществляющий розничную торговлю продуктами питания, приспособил помещения в жилом доме под магазин. При этом торговая точка оказалась не оборудована изолированным входом и местом разгрузки товара.

Своими действиями предприниматель нарушил санитарно-эпидемиологические требования, а также условия проживания граждан в многоквартирном доме. В связи с выявленными органами Роспотребнадзора нарушениями постановлением судьи деятельность магазина приостановлена на срок 40 суток.

После поступления исполнительного листа в отдел судебных приставов по Тернейскому району в отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено исполнительное производство. Судебные приставы, выехав по адресу расположения торговой точки, опечатали помещения магазина и предупредили владелицу об административной ответственности в случае возобновления деятельности магазина до истечения срока, установленного судом.