Приморец прибыл к приставам с «засекреченным» оружием

Однако выяснилось, что штрафов у него не было

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

Житель Дальнегорска прибыл в отдел судебных приставов с необычным "засекреченным" оружием, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморью.

Мужчина прибыл в отдел судебных приставов по городу Дальнегорску. При входе в здание сработал стационарный металлоискатель, и судебный пристав по ОУПДС (обеспечению установленного порядка деятельности судов) был вынужден задать вопрос гражданину о наличии запрещенных к проносу предметов. Внимание сотрудника УФССП привлек необычный предмет в руках гражданина - трость с набалдашником в виде змеиной головы. Случаи превращения такой "обыкновенной" трости в холодное оружие случались нередко. Пришедший оплатить штраф не стал спорить и уверять судебного пристава в обратном, а сразу признал, что действительно, набалдашник трости – с секретом.

Судебный пристав по ОУПДС, осмотрев трость, убедился, что в набалдашник в виде змеиной головы вмонтирован острый стилет.

По данному факту в отдел судебных приставов был незамедлительно вызван наряд полиции.

К тому же выяснилось, что гражданин со стилетом не являлся должником и исполнительного производства в отношении него в отделе судебных приставов не имелось.