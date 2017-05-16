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Политика и экономика

Аналитики ЦБ рассказали о рисках занижения курса рубля

Банк России – против!
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

В искусственном снижения курса рубля больше негатива, чем позитива, говорится в аналитической записке департамента исследований и прогнозирования ЦБ. По мнению экспертов, в ослаблении больше отрицательных, чем положительных моментов. К тому же дешёвый рубль никак не стимулирует рост производительности труда и не улучшает качество товаров, заключают аналитики. Главный эксперт агентства «ФинЭк» Михаил Беляев в эфире радио Sputnik рассказал – зачем ЦБ делает такие заявления, сообщает РИА VladNews.

«В рыночной экономике при плавающем курсе сделать курс рубля таким, каким хочется, к счастью, невозможно, потому что курс складывается под влиянием объективных причин и факторов в экономике и в мире. И с помощью интервенций, о которых так любит говорить ЦБ, можно только чуть подправить или отклонить курс. На него, конечно, можно повлиять, устроив с помощью информации панику и обвал, но, выкарабкиваться можно будет только с очень большими потерями. А повилять можно, лишь только сдвинув чуть-чуть влево или вправо. Низкий курс рубля очень выгоден экспортно-ориентированным отраслям народного хозяйства, чисто арифметически это понятно. Доволен Минфин, потому, что вы привозите деньги в бюджет, довольно Минэкономики, потому что есть такая замечательная отрасль, которая работает на благо бюджета. Но, не страны. Чем это опасно? Тем, что выигрывают экспортеры и проигрывают импортеры, потому что для того, чтобы за рубежом за доллары закупать продукты питания, машины, станки, оборудование, они должны потратить больше рублей. И когда они ввозят сюда эти дорогие рублевые товары, то раскручивается инфляция. Капитал идет в ту отрасль, которая работает легко, то есть в экспортно-ориентированные отрасли, и не надо идти в экспортно-замещающие отрасли, которые работают трудно. Это и затрудняет работу внутренней экономики, затрудняет работу отраслей со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями», - объяснил эксперт.

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