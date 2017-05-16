Художник Роман Гвоздев провёл свой первый мастер-класс

Во Владивостоке учились писать закатное море

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

В рамках выставки морских акварельных пейзажей «Я просто жду свою волну…» прошёл мастер-класс художника Романа Гвоздева, сообщает корреспондент РИА VlаdNews.

«Прежде я никогда не проводил мастер-классов, - признался Роман. - Начинающие фотографы часто выбирают объектом своей съёмки закаты. По сути, это освещение даёт наиболее наглядный пример. Работы выглядят очень выразительно. Вот и для нашей сегодняшней встречи я выбрал вид заката с маяка, расположенного на Токаревской кошке. Максимально упростил композицию, ракурс, чтобы уложиться в отведённое время».

И действительно, работы участников мастер-класса, которые писали закатное море три часа без перерыва, буквально горят солнечным светом. Начинающим художникам удалось передать тёплые, романтичные, живые краски природы. Достаточно правдиво и в то же время тонко отразить красоту разливающего свой мягкий свет солнца.

«Для меня не важен был уровень подготовки участников, - рассказал художник. - Важно было видеть их желание. Взаимоотдача – основной мотивирующий фактор. Я снова окунулся в приятную для себя среду. Для меня, как для человека, который преподаёт это вдвойне приятно.

Многие люди не хотят передавать свои знания, навыки, чтобы не плодить конкурентов, а мне всегда хотелось поделиться, будь то история, борьба или живопись. Я считаю, что если есть возможность приобщить кого-то творчеству, то это в любом случае хорошо. Как-будто человек перешёл в твои ряды».

«Сама я занимаюсь фотографией, а вот кисточки, можно сказать, держала в руках впервые. Кажется, для первого раза получилось вполне не плохо, - поделилась своими впечатлениями одна из участниц мастер-класса Ольга. - Роман не давал каких-то строгих указаний пока мы писали. Просто подходил и говорил: «Как ты это видишь? Попробуй почувствовать», - всё само собой становилось ясно и понятно. Теперь я планирую пойти на пленэр к Роману, который он обещал всем нам устроить в ближайшее время».