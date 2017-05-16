Грудное молоко поможет излечить рак, - ученые

Клетки перестают получать энергию

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

Шведские ученые в ходе исследования обнаружили в грудном молоке вещество, которое помогает бороться с опухолями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости. Данное открытие поможет страдающим от рака мочевого пузыря, матки и кишечника.

По словам специалистов, вещество, вступающее в реакцию с опухолью, называется «гамлет», которое вторгается только в злокачественные клетки, здоровые ткани при этом не страдают. Как оказалось, в грудном молоке содержится белок альфа-лактальбумин, который, попадая в кишечник, трансформируется в агент, уничтожающий раковые клетки. Данное открытие было сделано случайно, при добавлении вещества в опухолевые ткани, однако оно имеет важнейшее практическое значение.

Эксперты отмечают, что данный белок способен ломать внешнюю защиту опухолевых клеток и проникать в них, уничтожая ядра и митохондрии. В результате клетка остается без энергии и через некоторое время погибает.