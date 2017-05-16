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Общество

Сбербанк начал обслуживать карты UnionPay

Платежная система была основана в Китае в 2002 году
Фото: offshorewealth.info Фото: offshorewealth.info
Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

Сбербанк приступил к обслуживанию карт международной платёжной системы UnionPay в своей эквайринговой сети и устройствах самообслуживания. На терминалах, оборудованных бесконтактным ридером, доступны бесконтактные платежи по этим картам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

На сегодняшний день основной объём операций по картам UnionPay в России формируют туристы, приезжающие из КНР и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В этой связи приоритетный акцент по обеспечению инфраструктуры обслуживания этих карт будет сделан на города и регионы, входящие в популярные туристические маршруты.

Так, на Дальнем Востоке сегодня готовность сети эквайринговых устройств Сбербанка к приему карт этой платежной системы составляет 75 %. За 10 дней со времени запуска обслуживания UnionPay через терминалы Сбербанка проведено более 200 операций на сумму 854 тысячи рублей. Наиболее активно операции совершают в Приморском крае, в Амурской области и в Хабаровском крае (преимущественно картами UnionPay расплачиваются в гостинично-туристической индустрии, в магазинах, торгующих товарами роскоши, драгоценными украшениями и одеждой, а также в магазинах бытовой электроники).

«Возможность обслуживания карт UnionPay обеспечит существенные конкурентные преимущества и рост бизнеса для партнёров банка, специализирующихся на туристических услугах по азиатскому направлению, а также сегменте HoReCa, — отметила старший управляющий директор Сбербанка Светлана Кирсанова. — До конца 2017 года мы планируем полностью подготовить к обслуживанию карт UnionPay не менее 130 тысяч торговых точек».

Платежная система UnionPay, основанная в Китае в 2002 году, является самой быстроразвивающейся сетью в мире. В обращении находится более 6,5 млрд банковских карт, которые принимаются к оплате в 162 странах. Сеть обслуживания карт UnionPay превышает 2 млн банкоматов и более 41 млн торгово-сервисных предприятий во всём мире.

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