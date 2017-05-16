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Общество

Фрукты - детям!

Проект помогает детям из малообеспеченных семей.
Фото: madamedefleur.md Фото: madamedefleur.md
Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

Благотворительный проект «Фрукты Детям_Владивосток» был основан совсем недавно, в начале 2017 года, но и за этот срок уже добавил в наш мир немало доброты. Основал проект неравнодушный человек по имени Александр Захаров.

Проект «Фрукты Детям_Владивосток» помогает детям из малообеспеченных семей. История проекта началась со страницы в социальной сети Инстаграм, на которой Александр организовал сбор фруктов и денег для их покупки, ведь фрукты - это, несомненно, важная часть рациона питания, которой порой недостаточно.

Все собранные фрукты передаются в Комиссию по делам несовершеннолетних Администрации г. Владивостока. Сотрудники комиссии сами передают фрукты, собранные неравнодушными людьми.

Основатель проекта специально не стал создавать фонд или юридическое лицо, так как хочет не только помогать нуждающимся, но и показать личным примером, что благотворительность - это очень просто, для этого не нужно принимать "космических" решений и совершать сложных действий.

Почему проект направлен на помощь детям именно из малообеспеченных семей?

Дело в том, что многие детские дома, так или иначе, уже охвачены вниманием общественности, детям с различными заболеваниями общество тоже уже научилось помогать, а дети из малообеспеченных семей пока остаются незамеченными.

Проект "Фрукты Детям_Владивосток" - это маленький шаг на пути создания вокруг нас цивилизованного общества.

Давайте поможем детишкам вместе!

Страница проекта есть только в Инстаграм.

@Fruitsvl Фрукты детям Владивосток.

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