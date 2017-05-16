Концерт «ГИМН ШУТА» группы «КНЯZZ» пройдет во Владивостоке

Программа подготовлена специально ко дню памяти лидера легендарной рок-группы

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

Концерт «ГИМН ШУТА» группы «КНЯZZ» (хиты Андрея Князева времен группы «КОРОЛЬ И ШУТ») состоится во Владивостоке 11 июня в клубе «SanRemo Hall».

Специально ко дню памяти лидера легендарной рок-группы «Король и Шут» Михаила Горшенева, группа «КняZz» приготовила особую концертную программу под названием «Гимн Шута».

Творчество группы «Король и Шут» производило фурор долгие годы и привлекало внимание огромного количества слушателей. Немало талантливых и просто хороших людей выросло на сказочных песнях «Короля и Шута», и, несмотря на то, что после смерти Михаила Горшенева в 2013 группа перестала существовать, ряды её поклонников не поредели.

Друг и коллега Михаила Горшенева Андрей Князев, в 2011 году образовавший группу «КняZz», совместно с супругой Михаила - Ольгой Горшеневой, представляющей Фонд памяти Михаила Горшенева, летом 2017 года готовят очередную серию концертов памяти легендарного композитора и музыканта. Концерты традиционно состоят из лучших песен группы «Король и Шут». Главная цель этих концертов – погрузить гостей в атмосферу былых времён, дать прочувствовать восторг от единения с любимой музыкой и ощутить уникальность события.

Начало в 20:00

Стоимость билетов:

- 1800 рублей (ТАНЦПОЛ)

- 2500 рублей (МЕСТО ЗА СТОЛИКОМ)

Справки и заказ билетов по тел.: 296-99-88