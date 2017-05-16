Уникальные операции по интимной пластике проведут во Владивостоке бесплатно

Помощь будет оказана женщинам до 45 лет

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в роддоме №3 можно будет сделать операцию по интимной пластике женщинам в возрасте до 45 лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу роддома №3.

Получить высокотехнологичную медицинскую можно будет бесплатно по полису ОМС, обратившись в гинекологическое отделение учреждения до 31 мая.

По словам главврача, потребность в получении такого рода помощи весьма высока. Особенно это актуально для женщин, перенесших осложненные роды и имеющие послеродовые травмы. В силу имеющихся проблем эти пациентки испытывают не только физический, но и психологический дискомфорт, который в том числе негативно сказывается на их семейных отношениях и препятствует достижению интимной гармонии с партнером.

Стоит подчеркнуть, что метод, который используют специалисты учреждения при проведении операций по интимной пластике, относится к категории высокотехнологичной медицинской помощи. Доступ к зоне дефекта осуществляется без разрезов передней брюшной стенки, что является очевидным преимуществом использования подобных технологий. Современный подход к выполнению реконструктивно-пластических операций позволяет избежать каких-либо видимых постоперационных рубцов на теле женщины и сохранить его красоту. При необходимости применяется лапароскопическая ассистенция.

По вопросам интимной пластики за счет средств ТФОМС пациентки смогут обратиться в ординаторскую или на дежурный пост отделения гинекологии родильного дома № 3 Владивостока (ул. Калинина, 55, 1-й корпус, 4-й и 5-й этажи, соответственно). Консультативный прием и предварительная запись на операции будет осуществляться до 31 мая включительно в будние дни с 12 до 14 часов. Возглавит врачебную комиссию по оказанию высокотехнологичной помощи заведующая гинекологическим отделением врач акушер-гинеколог высшей категории Елена Федоренко.

При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Прописка и привязка к той или иной женской консультации значения не имеет. Ограничение по возрасту – до 45 лет.