Во Владивостоке пройдет фестиваль-ярмарка «Экологически чистое творчество»

В рамках мероприятия будет организована ярмарка экологически-чистых изделий и продуктов

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

В рамках Года экологии 15-16 июля и 22-23 июля на набережной Спортивной гавани приморской столицы будут организованы фестивали-ярмарки «Экологически чистое творчество». Организатор мероприятия – Приморский краевой центр народной культуры при поддержке департамента культуры администрации Приморья и управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока.

«Организовывая это мероприятие, мы хотим поддержать людей и объединения, которые применяют в своем творчестве природные и экологически чистые материалы», – отметили в Приморском центре народной культуры.

В рамках мероприятия будет организована ярмарка экологически-чистых изделий и продуктов самодеятельного творчества мастеров, а также концертная программа, состоящая из вокальных и танцевальных номеров. К участию приглашаются мастера декоративно-прикладного искусства и творческие коллективы. Заявки (форма прилагается) принимаются до 15 июня на электронный адрес pkcnk@mail.ru. Телефоны для справок: 226-10-78, 226-56-46 (Приморский краевой центр народной культуры).