В Приморье пропал мужчина

В Приморье разыскивают мужчину, сообщает РИА VladNews.
Ракишев Эдуард, 1973 года рождения. проживающий в поселке городского типа Ярославский, вышел из дома 8 мая нынешнего года и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 45-46 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие, .
Был одет: кепка черного цвета, мастерка серо-красного цвета с капюшоном, брюки джинсовые черного цвета, кроссовки черного цвета, футболка.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Эдуарда, просим позвонить по телефонам:
8 (42347) 21 – 3 – 85 или 02– полиция
8 914 721 22 32– волонтеры