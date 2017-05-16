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Общество

В Приморье пропал мужчина

Полиция просит помощи
Фото: Примпоиск Фото: Примпоиск
Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

В Приморье разыскивают мужчину, сообщает РИА VladNews.

Ракишев Эдуард, 1973 года рождения. проживающий в поселке городского типа Ярославский, вышел из дома 8 мая нынешнего года и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. 

Приметы: на вид 45-46 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие, .

Был одет: кепка черного цвета, мастерка серо-красного цвета с капюшоном, брюки джинсовые черного цвета, кроссовки черного цвета, футболка.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Эдуарда, просим позвонить по телефонам:

8 (42347) 21 – 3 – 85 или 02– полиция

8 914 721 22 32– волонтеры

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