В Приморье пропал мужчина

Полиция просит помощи

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

В Приморье разыскивают мужчину, сообщает РИА VladNews.

Ракишев Эдуард, 1973 года рождения. проживающий в поселке городского типа Ярославский, вышел из дома 8 мая нынешнего года и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 45-46 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие, .

Был одет: кепка черного цвета, мастерка серо-красного цвета с капюшоном, брюки джинсовые черного цвета, кроссовки черного цвета, футболка.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Эдуарда, просим позвонить по телефонам:

8 (42347) 21 – 3 – 85 или 02– полиция

8 914 721 22 32– волонтеры