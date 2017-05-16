В Приморье с наступлением дачного сезона появились опасные удобрения

Гарантом безопасности являются: ветеринарная справка

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

С наступлением дачного сезона в Приморье на обочинах дорог появляются машины, с которых продают органические удобрения для почв – куриный помет или навоз. Однако вместе с полезными микроорганизмами в свой сад можно привезти и опасную заразу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Учеными установлено, что около 10% навоза составляют различные микроорганизмы. Таким образом, навоз может содержать возбудителей многих опасных заболеваний (сибирской язвы, эмфизематозного карбункула, столбняка, некробактериоза, туберкулеза, бруцеллеза, ящура, чумы, рожи, инфекционной анемии, сапа, мыта, эпизоотического лимфангита и др.). Возбудители этих заболеваний попадают в навоз вместе с выделениями больных либо переболевших животных. Кроме того, в навозе в большом количестве обитают возбудители гельминтозов, заражению которыми подвержены как животные, так и человек.

Несмотря на то, что перевозка и продажа навоза не требуют соблюдения каких-либо строгих правил, на определенные моменты, как продавцам, так и покупателям природного удобрения все же следует обратить внимание.

Как и любой другой груз животного происхождения, при транспортировке навоз должен сопровождаться ветеринарными сопроводительными документами. Ветеринарные справки и свидетельства подтверждают безопасность груза и ветеринарное благополучие территории его вывоза по заразным болезням животных, в том числе болезням, общим для человека и животных. Гарантом безопасности являются: ветеринарная справка формы №4 (при производстве, обороте и перевозке навоза в пределах района или города) или ветеринарное свидетельство формы №3 (при производстве, обороте и перевозке навоза за пределами района или города). Они выдаются только на груз, происходящий из благополучного по инфекционным и инвазионным (глистным) заболеваниям. Поэтому требуйте такой документ при покупке навоза или помета.

При перевозке этих органических удобрений ветеринарное свидетельство водитель обязан предъявить по требованию ветинспекторов Россельхознадзора или сотрудников ГИБДД. Транспортировка навоза без ветеринарных сопроводительных документов является нарушением законодательства РФ, и влечет наложение административного штрафа одинаково в размере от 3 000 до 5 000 рублей.

Именно такие нарушения зафиксировали инспекторы Россельхознадзора и ГИБДД в поселке Кавалерово. Местный житель продавал грузовик удобрения без разрешительного документа. 2 тонны природного груза он оценил в 2 тысячи рублей. В том же месте, его «сосед» по дороге за 6 тысяч рублей пытался продать 3 тонны навоза не установленного качественного состояния.

За перевозку и реализацию потенциально небезопасного специфического товара оба водителя - продавца будут привлечены к административной ответственности. Чтобы получить прибыль от сделки, а не «утонуть» в штрафных издержках, им все же придется проверить навоз на безопасность и оформить ветеринарное свидетельство.