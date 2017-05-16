Комментирует директор Приморской картинной галереи Алена Даценко

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

Открытие во Владивостоке центра «Эрмитаж» ждут не только те, кого можно назвать записными посетителями выставок и вернисажей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на газету "Владивосток". На появление в нашем городе очага культуры надеются и приморцы, которые, возможно, не так часто бывают в залах галерей, но вот посетить выставку, сформированную в самом Эрмитаже, не откажутся – хотя бы потому, что до Санкт-Петербурга еще долететь или доехать надо, и не каждому это под силу… А когда все рядом, под рукой – другое дело. И потому известие о том, что открытие центра перенесли на 2019 год, огорчило общественность.

– Ну, не совсем на 2019-й, скорее на конец 2018-го, – улыбается директор Приморской картинной галереи Алена Даценко, которую мы попросили прокомментировать ситуацию. – Все дело в большом объеме работ, который предстоит выполнить. Когда на объект – здание на Светланской, 38/40 – зашли проектировщики, они сразу сказали, что реконструкция и реставрация займут немало времени. К сожалению, затянулся и период разработки документации. И не по чьей-то вине, просто трудно завести все необходимые инженерные системы в здание, являющееся памятником истории и архитектуры. А меж тем без наличия этих систем ни о каком центре и речи быть не может.

В чем сложность? Когда берешь пустое здание, без исторической начинки, то там проблем нет, все ясно: здесь, под потолком, пойдет вентиляция, здесь трубы с газом для тушения пожара… Так, например, было в здании нашей галереи, потому что в нем не сохранился исторический интерьер. А в здании Кунста и Альберса так нельзя – там великолепная историческая лепнина, плафоны, которые будут реставрироваться и радовать глаз… Вот и пришлось проектировщикам искать, куда же в таком случае прятать все необходимые коммуникации – баллоны с газом, холодильные установки… Причем все новоделы необходимо еще и согласовывать с логистикой передвижения посетителей по будущему центру «Эрмитаж», то есть чтобы зрители не могли даже случайно попасть туда, где находятся инженерные системы. Проект, напомню, согласовывался в Санкт-Петербурге, в Эрмитаже, специалисты технического отдела которого очень ревностно следят за ходом работ и инженерными решениями. Несколько раз они не соглашались с предложениями проектировщиков (например, с маршрутом эвакуации персонала и посетителей, путями доставки экспонатов в здание) и возвращали проект на доработку. Так, решение поменять место расположения лифта для людей с малой мобильностью повлекло за собой целую цепочку изменений в проект – пришлось переделать еще десяток уже продуманных решений. В итоге и утверждение проектно-сметной документации затянулось, и экспертизу документы прошли позже, чем предполагалось изначально. Но вот уже выигран конкурс на разработку рабочей документации, в июле уже должны начаться работы. Мы очень этого ждем.

Подчеркну, открываться центр «Эрмитаж-Владивосток» будет только тогда, когда завершатся все работы, то есть и внутри здания, и снаружи – в сквере у входа со стороны моря. И никак иначе, иного, уверяю вас, не потерпят в Эрмитаже, они просто не рассматривают других вариантов. Замечу, что выставку, которой наш центр откроется, Эрмитаж начнет разрабатывать за год до открытия центра, потому что это серьезный проект, большие средства и очень продуманная логистика.

Мы, например, будем менять деревянные перекрытия в здании, иначе они не выдержат планируемой проходимости. Будем открывать крышу, чтобы завести холодильные установки и опять же усиливать перекрытия на уровне мансарды. Будем в подвале, где несколько помещений засыпано шлаком, разбирать и освобождать минимум три помещения – там намечены залы, откуда будет выстраиваться логистика движения экспонатов, ведь машины с грузами будут заходить в здание под дебаркадером. Это решение тоже было непросто принять, но оно просчитано и продумано. И все это заберет много времени, чтобы сделать все правильно и грамотно.

Повторюсь, специалисты Эрмитажа пристально следят за ходом работ и намерены постоянно выезжать на объект – так же, как они это делают, наблюдая за строительством центров «Эрмитаж-Сибирь», «Эрмитаж-Казань». Первый заместитель Михаила Пиотровского – Алексей Богданов, в чьем ведении находится эксплуатация зданий Эрмитажа, лично выезжает со своей командой на все этапы строительства.