В роддоме № 3 Владивостока поздравили будущих родителей и наградили участников семейного фотоконкурса

Акция проходит ежегодно

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

Международный день семьи отметили сегодня, 15 мая, в роддоме № 3 Владивостока. В честь праздника здесь не только поздравили будущих родителей, но и подвели итоги конкурса семейных фотографий, традиционного для учреждения.

Открывая мероприятие, заместитель главного врача КГБУЗ «Владивостокский родильный дом № 3» по лечебной работе Елена Кравченко обратила внимание присутствующих на символичность проведения встречи в стенах учреждения. «Мы не случайно уже который год подряд отмечаем этот праздник в нашем роддоме, - подчеркнула она. – Ведь именно здесь, в родильном доме, супружеские пары обретают настоящее семейное счастье, которое в полной мере можно познать лишь с появлением на свет долгожданного ребенка».

О том, насколько многогранным может быть это счастье, о маленьких успехах и больших проделках малышей будущим родителям «рассказали» участники конкурса семейных фотографий, итоги которого подвели сразу после поздравления супружеских пар. Традиционная предпраздничная акция учреждения в этом году стала юбилейной – пятой по счету. Она объединила десятки владивостокских семей, представивших вниманию жюри около 100 оригинальных, забавных, трогательных и шутливых снимков своих детей. Герои работ, особенно приглянувшихся конкурсной комиссии, были отмечены подарками от руководства родильного дома № 3 Владивостока:

Номинация «Растим чемпионов»:

1. Никита Коноплев, который, благодаря спорту, уже выше папы.

2. Виктор Уланов, которому ничего не стоит дотянуться до звезд…. телеэкрана.

3. Миша Иванков, чей лыжный костюм стал символом уходящей весны во Владивостоке.

Номинация «Жизнь со вкусом, или приятного аппетита»:

1. Таисия и Юнона Саксины, которые, хоть и сестры, делят все по-братски.

2. Ярослав Усольцев, который точно знает, что хлеб – всему голова, поэтому берет не один пирожок, а сразу два.

3. София Белоусова, чей здоровый аппетит позволяет съедать здоровенные чебуреки.

Номинация «Мамы-папины помощники»:

1. Виталина Глупак, чье фото соответствует требованиям СанПина.

2. Илья Булычев, для которого готовка – это не мУка, а мукА.

3. Кирилл Попович, который скалкой не только помогает, но напоминает о том, кто в доме хозяин.

Номинация «Творю что хочу»:

1. Леонид Салков, ставший самым компактным участником фотоконкурса.

2. Вова Миникеев, который не только натворил, но и сотворил – новый гардероб.

3. Саша Кочнева, которая на этот раз сухой из воды не выйдет.

Фотографии этих конкурсантов по согласию родителей дополнят галерею детских снимков роддома № 3 Владивостока. Как и работы-победители прошлых лет, они украсят его акушерский корпус.

После завершения церемонии награждения специалисты учреждения провели презентацию родильного дома для будущих мам и их супругов. Семейным парам, ожидающим рождения малыша, рассказали о «партнерских» родах и об обезболивании, об организации работы учреждения и о том, какую помощь оказывает пациентам его коллектив. Далее все желающие смогли посетить с экскурсией акушерский стационар и лично оценить оснащение родзалов и условия пребывания женщин и их детей в послеродовых палатах.