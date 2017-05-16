«Домовой контроль» за четыре года работы бесплатно помог 27 тысячам владивостокцев

Организация объединяет активных жильцов многоквартирных домов города

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

20 мая независимой общественной организации «Домовой контроль» во Владивостоке исполняется четыре года, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Фронт работы организации – жилищно-коммунальная сфера. За время работы ее специалисты помогли на бесплатной основе 27 тысячам жителей Владивостока.

«Организация объединяет активных жильцов многоквартирных домов города, которые хотят, чтобы в их доме был уют и порядок, – рассказала руководитель «Домового контроля» и главный эксперт муниципальной школы «Управдом» Наталья Войновская. – У членов «Домового контроля» есть реальный опыт организации самоуправления в своих домах. Мы рассказываем жителям, как навести в доме порядок, как контролировать работу коммунальных служб и снизить расходы на коммунальные нужды. С нашей помощью выбраны советы МКД почти в тысяче домов Владивостока. Считаю, что «Домовой контроль» и школа «Управдом» стали основой общественного контроля в ЖКХ. Мы ведем конструктивный диалог с властью, даем реальную обратную связь от собственников жилья, и могу сказать, что к нам прислушиваются. Но главное – мы объединяем активных и неравнодушных горожан. Порядок в городе начинается с порядка в наших домах».

За четыре года «Домовым контролем»: