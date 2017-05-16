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Политика и экономика

В сентябре доллар будет стоить 60 рублей

Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 56.52 рублей, а евро - 61.84 рубль, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Аналитики уверены, что доллар в начале осени поднимется до 60 рублей, однако они пока не могут определить факторы, которые могут на это повлиять. На сегодняшний день отечественная валюта продолжает повышать позиции, однако, по мнению некоторых финансистов, рубль может ослабнуть уже к концу мая.

Во Владивостоке выгодно приобрести американскую валюту в банке ВТБ24 за 57.14 рублей, а продать валюту выгодно в банке ФИНАМ за 56.24 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в банке Приморье за 62.10 рубля, а продать валюту выгодно в Бинбанке за 61.50 рубль за один евро.

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