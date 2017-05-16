​Кто первым нажмет на спусковой крючок - Ким Чен Ын или Дональд Трамп? 14:46, 16 мая ​Кто первым нажмет на спусковой крючок - Ким Чен Ын или Дональд Трамп? (Эксклюзив)
Когда откроется владивосткский 14:13, 16 мая Когда откроется владивосткский "Эрмитаж"?
В Приморье пропал мужчина 14:00, 16 мая В Приморье пропал мужчина
Новостная лента
Май, 16 вторник
15:39
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
15:39
Приморский эксперт оценил шансы на вооруженное противостояние между США и КНДР Эксклюзив
15:39
Координатор штаба Навального во Владивостоке рассказала всю правду Видео
15:31
Кубок города по черлидингу пройдет во Владивостоке
15:22
Народная дипломатия Владивостока и Японии расцветает сиренью Фото
15:07
В Приморье с наступлением дачного сезона появились опасные удобрения
14:51
В роддоме № 3 Владивостока поздравили будущих родителей и наградили участников семейного фотоконкурса Фото
14:38
Пешеходы регулярно нарушают правила перехода проезжей части в Приморье
14:31
Сбербанк начал обслуживать карты UnionPay
14:26
Прожиточный минимум в Приморье оказался равен цифрам полугодовой давности
14:24
Фрукты - детям!
14:13
Когда откроется владивосткский "Эрмитаж"?
14:13
Концерт «ГИМН ШУТА» группы «КНЯZZ» пройдет во Владивостоке
14:00
В Приморье пропал мужчина
13:49
Корабли ТОФ уничтожили подводную лодку противника
13:34
Приморскому наркоману с оптовой партией наркотиков грозит 10 лет колонии
13:26
Более 15 тысяч нарушений ПДД было выявлено благодаря фото-видеофиксации
13:18
Жителей Владивостока приглашают принять участие в XXV Всероссийском фестивале авторской песни «Гринландия»
13:06
Газопровод Якутия-Приморье-страны АТР строится по графику
13:02
В сентябре доллар будет стоить 60 рублей
12:52
Бюджет Владивостока удалось сэкономить
12:44
Брейн-ринг среди школьников «Подросток и закон» пройдет во Владивостоке
12:39
Обвал трассы во Владивостоке произошел по вине ДГК Фото
12:32
​Ушел из жизни Игорь Илюшин
12:28
Во Владивостоке автоледи сбила студентку на пешеходном переходе
12:19
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
12:06
«8 канал» объявляет о начале ежегодной благотворительной акции «От сердца к сердцу»
12:06
К концу недели Владивосток окутает туман
11:57
К мужчине пришли в гости друзья вместе с вором во Владивостоке
11:54
Радио «Лемма» снова вызвало ажиотаж среди слушателей
11:31
На улице Снеговой во Владивостоке идёт ремонт дорожного полотна Фото и Видео
11:20
Юные фехтовальщики скрестили шпаги и рапиры на открытом первенстве Владивостока Видео
11:11
Обнародованы богатство и бедность дальневосточных губернаторов
Участвуете ли вы в "Бессмертном полку"?

Электронные версии
4130 (69) от 16 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Школьники завоевали медали, знамя и автомат Калашникова
Приморье переместили в красную зону
Самолет из Сычуаня встретили водяной завесой
За дочкины прогулы заплатит родительница
​Наши спасатели и противнику безопасность обеспечат
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

Пешеходы регулярно нарушают правила перехода проезжей части в Приморье

С начала года к административной ответственности привлечены порядка 29 тысяч жителей края
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

Наезд на пешехода – одна из основных причин ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

По итогам 4 месяцев в регионе было зарегистрировано 288 ДТП, в результате которых 21 человек погиб, 279 – получили травмы различной степени тяжести. В 76% происшествий со смертельным исходом установлена вина самих пешеходов.

Госавтоинспекция Приморского края переведена на усиленный вариант несения службы, в регионе проводятся массовые профилактические мероприятия.

С начала года в отношении пешеходов, попытавшихся перейти проезжую часть в неустановленном месте, составлено 28 тыс. 708 административных материалов по статьям 12.29 и 12.30 КоАП РФ, предполагающим штрафные санкции в размере до 1 тыс. рублей. Кроме того, в законодательстве предусмотрена ответственность пешехода за неуплату штрафов ГИБДД. Если штраф не оплачен в установленный срок, дело передается судебному приставу. Неуплата штрафа ведет к административной ответственности:

  • к штрафу в 2 раза превышающему первоначальный штраф;
  • лишению свободы до 15 суток;
  • исправительным общественным работам на время до 50 часов.

    • С начала года эти меры административного воздействия испытали на себе 56 пешеходов: в отношении 39 человек применены штрафные санкции, 15 пешеходов подверглись административному аресту, 2 - исправительным общественным работам.

    Как показывает практика, пешеходы нередко ведут себя на дороге халатно, создавая аварийные ситуации, подвергая риску здоровье и жизнь. К наиболее распространенным нарушениям ПДД со стороны пешеходов относятся: переход через проезжую часть вне пешеходного перехода при наличии в непосредственной близости оборудованного пешеходного перехода; ходьба вдоль проезжей части при наличии и удовлетворительном состоянии тротуара.

    Каждое подобное нарушение потенциально может стать дорожным происшествием и иметь не только финансовые последствия, но травмы, полученные людьми. Со всеми нарушителями, помимо наложения штрафов, проводится разъяснительная работа.

    В отношении водителей, не пропустивших на пешеходных переходах пешеходов, составлено 14 тыс. 840 административных материалов по ст.12.18 КоАП РФ, предполагающих штрафные санкции в размере 1,5 тыс. рублей. 

    comments powered by Disqus
    Похожие новости
    Приморскому наркоману с оптовой партией наркотиков грозит 10 лет колонии
    13:34, 16 мая 2017 Приморскому наркоману с оптовой партией наркотиков грозит 10 лет колонии

    54-летний мужчина возил пакет с амфетамином в багажнике своего авто

    Более 15 тысяч нарушений ПДД было выявлено благодаря фото-видеофиксации
    13:26, 16 мая 2017 Более 15 тысяч нарушений ПДД было выявлено благодаря фото-видеофиксации

    Сумма штрафов превысила 9 млн

    ​Ушел из жизни Игорь Илюшин
    12:32, 16 мая 2017 ​Ушел из жизни Игорь Илюшин

    До своего 77-летия он не дожил нескольких дней…

    Во Владивостоке автоледи сбила студентку на пешеходном переходе
    12:28, 16 мая 2017 Во Владивостоке автоледи сбила студентку на пешеходном переходе

    Девушка получила травмы

    К мужчине пришли в гости друзья вместе с вором во Владивостоке
    11:57, 16 мая 2017 К мужчине пришли в гости друзья вместе с вором во Владивостоке

    Злоумышленник скрылся еще во время застолья

    Глава «Примавтодора» ответит в суде по обвинению во взяточничестве и воровстве
    10:42, 16 мая 2017 Глава «Примавтодора» ответит в суде по обвинению во взяточничестве и воровстве

    Ему и остальным экс-сотрудникам компании вменяется нанесение ущерба на более чем 45 миллионов рублей

    Пьяный приморец без прав стал виновником смертельного ДТП
    10:32, 16 мая 2017 Пьяный приморец без прав стал виновником смертельного ДТП

    По данному факту возбуждено уголовное дело