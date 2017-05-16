Пешеходы регулярно нарушают правила перехода проезжей части в Приморье

С начала года к административной ответственности привлечены порядка 29 тысяч жителей края

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

Наезд на пешехода – одна из основных причин ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

По итогам 4 месяцев в регионе было зарегистрировано 288 ДТП, в результате которых 21 человек погиб, 279 – получили травмы различной степени тяжести. В 76% происшествий со смертельным исходом установлена вина самих пешеходов.

Госавтоинспекция Приморского края переведена на усиленный вариант несения службы, в регионе проводятся массовые профилактические мероприятия.

С начала года в отношении пешеходов, попытавшихся перейти проезжую часть в неустановленном месте, составлено 28 тыс. 708 административных материалов по статьям 12.29 и 12.30 КоАП РФ, предполагающим штрафные санкции в размере до 1 тыс. рублей. Кроме того, в законодательстве предусмотрена ответственность пешехода за неуплату штрафов ГИБДД. Если штраф не оплачен в установленный срок, дело передается судебному приставу. Неуплата штрафа ведет к административной ответственности:

к штрафу в 2 раза превышающему первоначальный штраф;

лишению свободы до 15 суток;

исправительным общественным работам на время до 50 часов.

С начала года эти меры административного воздействия испытали на себе 56 пешеходов: в отношении 39 человек применены штрафные санкции, 15 пешеходов подверглись административному аресту, 2 - исправительным общественным работам.

Как показывает практика, пешеходы нередко ведут себя на дороге халатно, создавая аварийные ситуации, подвергая риску здоровье и жизнь. К наиболее распространенным нарушениям ПДД со стороны пешеходов относятся: переход через проезжую часть вне пешеходного перехода при наличии в непосредственной близости оборудованного пешеходного перехода; ходьба вдоль проезжей части при наличии и удовлетворительном состоянии тротуара.

Каждое подобное нарушение потенциально может стать дорожным происшествием и иметь не только финансовые последствия, но травмы, полученные людьми. Со всеми нарушителями, помимо наложения штрафов, проводится разъяснительная работа.

В отношении водителей, не пропустивших на пешеходных переходах пешеходов, составлено 14 тыс. 840 административных материалов по ст.12.18 КоАП РФ, предполагающих штрафные санкции в размере 1,5 тыс. рублей.