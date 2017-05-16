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Обвал трассы во Владивостоке произошел по вине ДГК

На месте происшествия работают специалисты
Фото: Очевидцы Фото: Очевидцы
Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

Обвал трассы во Владивостоке произошел по вине Дальневосточной генерирующей компании, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, ранее стало известно, что в районе улицы Фадеева, в сторону Тихой, образовалась глубокая яма. В пресс-службе ДГК корреспонденту РИА VladNews, сейчас пор фадеевской трассе проходят гидравлические испытания.

"Инцидент случился ночью, подавалась вода под высоким напряжением. В результате порыв повредил дорожное полотно",- рассказал собеседник агентства.

Уже с утра на месте аварии работают специалисты, установлено ограждение аварийного участка трассы.

В пресс-службе администрации Владивостока корреспонденту РИА VladNews сообщили, что за восстановление участков, поврежденных в ходе порывов или ненадлежащего содержания инженерных сетей, отвечает "сетедержатель". В данном случае - ДГК. Восстанавливает трассу, в том числе и асфальтирует, собственник сетей.

"Схема производства работ по ремонту дорожного плотна уже согласовано с администрацией города",- сообщил собеседник агентства. 

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что накануне в центре Владивостока также произошло обрушение дороги. Данное ЧП произошло на Уборевича, 6 сразу за пешеходным переходом. 

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