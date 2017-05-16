Утренний секс спасает от похмелья, - ученые

Специалисты провели эксперимент

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

Бразильские ученые в ходе исследования установили, что секс является лучшим лекарством от похмелья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VistaNews.

Специалисты провели исследование, участниками которого стали более 200 супружеских пар, которым было предложено заниматься сексом утром, после того, как накануне они пили алкогольные напитки.

Результат показал, что у всех участников эксперимента наблюдалось улучшение самочувствия спустя два часа после полового акта, длительность которого в среднем достигала 10 минут.

По словам ученых, секс снимает похмелье благодаря выработке у женщин пролактина, а у мужчин – тестостерона, которые стимулируют нейроны, активируют работу органов выделительной системы и с кровотоком исчезают вредные вещества.