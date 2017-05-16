​Ушел из жизни Игорь Илюшин

До своего 77-летия он не дожил нескольких дней…

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

Ушел из жизни Игорь Алексеевич Илюшин – патриарх приморской журналистики, литератор… До своего 77-летия он не дожил нескольких дней…

Игорь Алексеевич был не только великолепным журналистом, мастерски владеющим словом, умеющим одним отточенным предложением сказать многое, тонким аналитиком, знатоком как внутренней, так и внешней политики; не только Учителем для многих когда-то начинающих, а сегодня уже маститых «акул пера», он – в первую очередь - был человеком огромной эрудиции, широкой души и щедрого сердца, большого чувства юмора. Новатор, экспериментатор, он легко соглашался принимать участие в проектах «с ноля» и своим талантом, своим умением видеть перспективу превращал любые начинания в успешные – доказательством тому, к примеру, создание с нулевого уровня школы по связям с общественностью и социальным технологиям при ДВГТУ… Он гордился тем, что первую его заметку опубликовала еще «Пионерская правда», писали и острые, и лирические стихи, никогда не отставал от жизни и не терял оптимизма.

Все, кому довелось работать рядом с Игорем Алексеевичем в редакциях газет «Утро России», «Владивосток», помнят его именно легким на подъем, с широкой улыбкой на лице… Он, как вспоминают друзья и коллеги, завещал всем «не плакать на похоронах»…

Мы постараемся, Игорь Алексеевич! Светлая вам память!

Коллеги, коллектив газеты «Владивосток» и РИА VladNews выражают соболезнованяи родным и близким Игоря Алексеевича.