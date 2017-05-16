Кубок города по черлидингу пройдет во Владивостоке

Вход свободный

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

В воскресенье, 21 мая, в 12 часов во Владивостоке в спортивном комплексе «Восход» (ул. Русская, 74) пройдет кубок города по черлидингу «Адреналин-шоу». Мероприятие организует краевая федерация черлидинга.

В соревнованиях примут участие спортсмены и спортсменки от 6 лет и старше. Состязания пройдут в следующих дисциплинах: чир, чир-данс (чир-данс-фристайл), чир-данс-шоу, чир-микс, групповые станты, групповые станты микс, чир-джаз-двойка, чир-джас-группа, чир-фристайл-двойка, чир-хип-хоп-двойка и чир-хип-хоп-группа.

Как отмечают организаторы мероприятия, черлидинг – один из самых ярких, зрелищных и эмоциональных видов спорта. Это своеобразный сплав гимнастики, акробатики и танцев, который мало кого оставляет равнодушным.

Приглашаются к сотрудничеству СМИ. Связь с руководителем – по телефону 8-914-791-4392 (Ирина Анфёрова, президент федерации черлидинга Приморского края).

Администрация Владивостока приглашает жителей и гостей города поддержать черлидеров, посетив «Адреналин-шоу». Вход свободный.