«8 канал» объявляет о начале ежегодной благотворительной акции «От сердца к сердцу»

Жители Владивостока могут помочь детскому дому

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

В преддверии праздника, Дня защиты детей, «8 канал» продолжает добрую традицию и приглашает принять участие всех жителей Владивостока в ежегодной благотворительной акции от «Сердца к сердцу»! Посуда, бытовая техника, кухонная утварь — во всем этом нуждается детский дом в поселке Новый! Давайте поможем вместе! Список нужных вещей: