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Общество

«8 канал» объявляет о начале ежегодной благотворительной акции «От сердца к сердцу»

Жители Владивостока могут помочь детскому дому
Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

В преддверии праздника, Дня защиты детей, «8 канал» продолжает добрую традицию и приглашает принять участие всех жителей Владивостока в ежегодной благотворительной акции от «Сердца к сердцу»! Посуда, бытовая техника, кухонная утварь — во всем этом нуждается детский дом в поселке Новый! Давайте поможем вместе! Список нужных вещей:

  1. Кастрюля большая 5 литров — 3 шт.
  2. Кастрюля 3-4 литра — 6 шт.
  3. Кастрюля 2 литра — 6 шт.
  4. Сковорода диаметр 28 см — 4 шт.
  5. Сковорода диаметр 24 см — 4 шт.
  6. Половник — 4шт.
  7. Сковорода блинная — 3 шт.
  8. Форма для выпечки (большие) — 3 шт.
  9. Ложки столовые — 30 шт.
  10. Вилки — 30 шт.
  11. Ложки чайные — 30 шт.
  12. Ножи разного размера - 15 шт.
  13. Миксер — 3 шт.
  14. Микроволновая печь — 3 шт.
  15. Чашка для чая — 40 шт.
  16. Тарелка под 1-ое блюдо — 40 шт.
  17. Тарелка под 2-ое блюдо — 40 шт.
  18. Доска разделочная 20х30 — 10 шт.
  19. Доска гладильная — 2 шт.
  20. Утюг — 5 шт.
  21. Овощерезка (терка) с различными насадками - 4 шт.
  22. Емкости под сыпучие продукты на 1-2 литра — 15+15 =30 шт.
  23. Дуршлаг — 3 шт.
  24. Чесночница (чеснокодавилка) — 3 шт.
  25. Консервный открыватель — 3 шт.
  26. Сушилка для посуды металлическая — 5 шт.
  27. Лопатка для жарки — 6 шт.
  28. Салатники разных размеров — 20 шт.
  29. Тазы пластмассовые — 6 шт.
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