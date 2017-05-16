«8 канал» объявляет о начале ежегодной благотворительной акции «От сердца к сердцу»

В преддверии праздника, Дня защиты детей, «8 канал» продолжает добрую традицию и приглашает принять участие всех жителей Владивостока в ежегодной благотворительной акции от «Сердца к сердцу»! Посуда, бытовая техника, кухонная утварь — во всем этом нуждается детский дом в поселке Новый! Давайте поможем вместе! Список нужных вещей:
- Кастрюля большая 5 литров — 3 шт.
- Кастрюля 3-4 литра — 6 шт.
- Кастрюля 2 литра — 6 шт.
- Сковорода диаметр 28 см — 4 шт.
- Сковорода диаметр 24 см — 4 шт.
- Половник — 4шт.
- Сковорода блинная — 3 шт.
- Форма для выпечки (большие) — 3 шт.
- Ложки столовые — 30 шт.
- Вилки — 30 шт.
- Ложки чайные — 30 шт.
- Ножи разного размера - 15 шт.
- Миксер — 3 шт.
- Микроволновая печь — 3 шт.
- Чашка для чая — 40 шт.
- Тарелка под 1-ое блюдо — 40 шт.
- Тарелка под 2-ое блюдо — 40 шт.
- Доска разделочная 20х30 — 10 шт.
- Доска гладильная — 2 шт.
- Утюг — 5 шт.
- Овощерезка (терка) с различными насадками - 4 шт.
- Емкости под сыпучие продукты на 1-2 литра — 15+15 =30 шт.
- Дуршлаг — 3 шт.
- Чесночница (чеснокодавилка) — 3 шт.
- Консервный открыватель — 3 шт.
- Сушилка для посуды металлическая — 5 шт.
- Лопатка для жарки — 6 шт.
- Салатники разных размеров — 20 шт.
- Тазы пластмассовые — 6 шт.