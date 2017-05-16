Радио «Лемма» снова вызвало ажиотаж среди слушателей

Два абсолютно разных по характеру ведущих точно не дадут заскучать

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

Радио "Лемма" представляет вечернее шоу в новом, современном формате под названием "Два в одном". Отличие данного шоу от других - это два абсолютно разных по характеру ведущих. Один (Алексей Алёхин) - спокойный, мягкий, другой (Дмитрий Каплун) - жёсткий, эмоциональный. Противоположность ведущих - главный "конёк" шоу. Именно на "конфликте" характеров и взглядов выстраиваются диалоги.

Настраивая приёмник на 102,7 fm с 17:00 до 20:00 (по будням), можно услышать интересные интервью необычных гостей радиостанции, обсуждение актуальных и даже скандальных тем. Каждый слушатель найдёт для себя нечто неординарное и увлекательное в шоу "Два в одном", особенно это касается ценителей юмора. Каждый четверг, "под занавес" шоу в эфир подключаются профессионалы Stand-up в рубрике "Горящие языки", уж они точно не дадут умереть со скуки в тандеме с ведущими шоу. Вечернее шоу "Два в одном" - настраивайтесь на позитив!