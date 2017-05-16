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Общество

Корабли ТОФ уничтожили подводную лодку противника

В Тихом океане проходят учения
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

В морских полигонах боевой подготовки Тихоокеанского флота в Тихом океане экипажи малых противолодочных кораблей успешно отработали задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Корабельная противолодочная ударная группа Тихоокеанского флота провела учение, в ходе которого экипажи малых противолодочных кораблей " МПК-107" и "МПК-82" отработали комплекс задач по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника с использованием торпедного вооружения. Роль условного противника играла подлодка Подводных сил ТОФ.

В ходе отработки противолодочных задач экипажи кораблей провели комплекс мероприятий по классификации и слежению за подводной лодкой условного противника. После чего по обнаруженной лодке кораблями были выполнены торпедные стрельбы и применены реактивные бомбовые установки. Стрельбы выполнялись практическими (без боевых частей) боеприпасами с максимальным соблюдением требований безопасности.

Также в ходе учения экипажами МПК были проведены минные постановки, артиллерийские стрельбы из артиллерийских комплексов по морским и воздушным целям, отработаны задачи по совместному маневрированию и плаванию в узкости. 

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