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Приморскому наркоману с оптовой партией наркотиков грозит 10 лет колонии

54-летний мужчина возил пакет с амфетамином в багажнике своего авто
Фото: Дальневосточная транспортная полиция Фото: Дальневосточная транспортная полиция
Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

В отдел МВД России по Хасанскому району поступило сообщение сотрудников Пограничной службы ФСБ России по Приморскому краю, о том, что в ходе оперативно – розыскных мероприятий в поселке Краскино обнаружен автомобиль, в багажнике которого находились синтетические наркотики, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

Сотрудники полиции установили личность владельца иномарки. 54-летний мужчина задержан и доставлен в отдел МВД России по Хасанскому району. Наркотические средства изъяты и направлены в экспертно-криминалистический центр. Экспертизой установлено, что исследуемое вещество является синтетическим наркотиком метафетамином массой более 20 граммов.

Сотрудниками полиции установлено, что задержанный незаконно приобрел наркотики для собственного употребления и хранил их в багажнике личного автомобиля.

Следователем отдела МВД России по Хасанскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение и перевозка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Фигурант уголовного дела заключен под стражу.

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