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Приморский эксперт оценил шансы на вооруженное противостояние между США и КНДР

Пока сохраняется опасность
Фото: ТОФ Фото: ТОФ
Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

На сегодняшний день шансы на вооруженное противостояние между США и КНДР сохраняются, - считает заведующий лабораторией ситуационного анализа Центра азиатско-тихоокеанских исследований Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Валерий Мишин.

– Миротворческих суждений на сей счет у меня нет. Нельзя определенно заявить, что: война – да, будет или войны – нет, не будет. Однако опасность вооруженного столкновения двух стран присутствует. И причина здесь кроется не в возможной провокации той или иной стороны, а в спонтанности принятия решения. Причем не Ким Чен Ыном, но Дональдом Трампом. Что касается непредсказуемости, то раньше так можно было с уверенностью говорить о Северной Корее. Но с приходом к власти нового президента США, теперь впору Белый дом обвинять в непредсказуемости. У Дональда Трампа за короткий период набралось слишком много неверных решений по отношению к КНДР.

РИА VladNews напоминает, что запущенная КНДР баллистическая ракета находилась в полете 23 минуты. По первоначальным данным, появившимся в воскресенье, 14 мая, ракета упала в море в 60 милях (около 100 км от Приморья). Эти данные были предоставлены каналом CNN по информации разведки США. Позднее Минобороны РФ конкретизировало место падения северокорейской ракеты: в 500 км от побережья России. При этом российские системы предупреждения о ракетном нападении своевременно обнаружили пуск баллистической ракеты с территории Северной Кореи и отследили траектория ее полета. Никакой опасности Российской Федерации данный ракетный пуск не представлял. Средства российской системы предупреждения о ракетном нападении и дежурные силы ПВО несут боевое дежурство в плановом режиме. Радиационный фон в норме.

Отметим, что в середине апреля КНДР уже запускала ракету, что вызвала резкую реакцию США: в целях демонстрации силы после ракетных испытаний КНДР тяжелый атомный авианосец США «Carl Winson» со штурмовой и бомбардировочной авиацией на борту в сопровождении нескольких надводных кораблей и одной подводной лодки с крылатыми ракетами вместо запланированного визита в Австралию из Сингапура двинулся к Цусимскому проливу.

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