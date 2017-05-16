Более 15 тысяч нарушений ПДД было выявлено благодаря фото-видеофиксации

Сумма штрафов превысила 9 млн

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

За прошедшую неделю по результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения возбуждено 15878 дел об административных правонарушениях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Общая сумма наложенных штрафов составила 9 млн 347 тыс. рублей, из них 14920 постановлений за превышение установленной скорости движения на сумму 7 млн 921 тыс. 500 рублей, 935 постановлений - несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги на сумму 1 млн 402 тыс. 500 рублей.

В настоящее время в Приморском крае работают комплексы фото-видеофиксации, направленные на выявление нарушений скоростного режима, а также правил остановки и стоянки транспортных средств. В будущем планируется установить комплексы, фиксирующие выезд на полосу движения, предназначенную для встречного направления в местах, где это запрещено Правилами дорожного движения.

Повсеместное использование автоматических комплексов влияет на дисциплину водителей, предотвращает возможные правонарушения, а, следовательно, и ДТП, которые они могут спровоцировать.