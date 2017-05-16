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Общество

Народная дипломатия Владивостока и Японии расцветает сиренью

Выбор сирени не случаен
Фото: Людмила Коноплёва Фото: Людмила Коноплёва
Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

В минувшее воскресенье во Владивостоке члены Японского клуба совместно с делегацией из города Сабаэ (Япония) высадили саженцы сирени на месте бывшего буддийского храма Ниси-Хонгандзи по улице Октябрьской, в районе краевой станции переливания крови, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В церемонии приняли участие сотрудники управления международных отношений и туризма администрации Владивостока, которые также вручили гостям на днях изданные обновленные путеводители по нашему городу именно на японском языке.

Ранее, 3 ноября 2000 года, энтузиастами Владивостока и Японии здесь был сооружен памятный знак как символ развития дружеских связей. Затем активисты Общества дружбы Японии и России совместно с администрацией Владивостока создали рядом с памятным знаком сквер. Инициатором стала Тоидзуми–сан, супруга Тоидзуми Кэнри - последнего настоятеля буддийского храма Ниси-Хонгандзи. В далеком 1921 году Тоидзуми-сан маленькой девочкой приехала во Владивосток вместе с тетей и прожила здесь 17 лет. Ей даже дали русское имя Нина.

Для японцев, проживающих во Владивостоке в начале ХХ века, этот храм являлся объединяющим началом всей диаспоры, культурным центром, связывающим с родиной. Для современного Владивостока это место является туристическим объектом, внесенным в путеводитель по городу известными туристическими агентствами Японии. После того как Владивосток в 1991 году стал открытым городом, Тоидзуми-сан, будучи уже далеко немолодой, вместе с учениками, которым преподавала в Японии русский язык, привезла в наш города саженцы сакуры, чтобы посадить их на то место, где когда-то стоял буддийский храм Ниси-Хонгандзи.

После кончины Тоидзуми-сан ее ученики продолжают ее дело. Глава «Общества сирени города Фукуи» Окутани-сан, которой в этом году исполнилось уже 73 года, со своими коллегами, изучающими русский язык, приезжали во Владивосток в 2010-м и в 2012 году.

А в минувший выходной день специалисты администрации Владивостока и активисты Японского клуба подготовили 10 кустов сирени и другую зелень, чтобы продолжить работы по благоустройству сквера рядом с памятным знаком.

Выбор сирени не случаен. Об этом очень поэтично рассказано в автобиографической книге Тоидзуми-сан «Сирень и война», в которой много ее уникальных воспоминаний о старом Владивостоке. Она отмечала, что в первой половине двадцатого века во Владивостоке росло много кустов именно этого растения. В период цветения в мае и июне Владивосток обычно окутан туманами. Туман приглушает звуки, но усиливает запахи, поэтому воздух в городе был буквально напоен ароматом сирени.

В нынешнем году глава «Общества сирени города Фукуи» Окутани-сан привезла во Владивосток своих внучек, чтобы они могли лучше познакомиться с городом и историей японских семей, связанных с ним.

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