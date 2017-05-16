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Культура

Жителей Владивостока приглашают принять участие в XXV Всероссийском фестивале авторской песни «Гринландия»

История фестиваля авторской песни началась в 1986 году
Фото: yarcult.ru Фото: yarcult.ru
Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

Владивостокцев приглашают принять участие в XXV Всероссийском фестивале авторской песни «Гринландия», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Фестиваль состоится 21-23 июля на берегу реки Быстрица у села Башарово Кировской области. Заявки на участие можно подать до 14 июля.

В этом году участников ждёт работа трёх сцен – главной, малой и военно-патриотической. Барды пройдут прослушивание в творческих мастерских, по итогам которых лучшие из лучших пройдут во второй тур и выступят на малой сцене. Лауреаты и обладатель Гран-при фестиваля выйдут на главную сцену в ходе гала-концерта.

Кроме творческой присутствующих ждёт спортивная программа – соревнования по футболу, волейболу, гиревому спорту, перетягиванию каната и шахматам. Для самых юных участников фестиваля развернётся «Детский городок». Здесь будут организованы различные мастер-классы и подвижные игры.

Напомним, история фестиваля авторской песни началась в 1986 году. Позже он получил имя «Гринландия» в честь писателя-романтика Александра Грина и за все время проведения стал визитной карточки Кировской области. «Гринландия» год от года становится все более массовым и зрелищным. В нём принимают участие сотни авторов-исполнителей.

Владивостокские барды могут принять участие в фестивале, направив заявку на адрес электронной почты grinlandia-kirov@mail.ru или по адресу: 610000, г. Киров, ул. Ленина, 80, для некоммерческого фонда «Вятка XXI век» (оргкомитет фестиваля «Гринландия»). Более подробная информация – на сайте XXV Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия».

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