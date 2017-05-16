Прожиточный минимум в Приморье оказался равен цифрам полугодовой давности

Куда делась классическая для РФ инфляция - непонятно

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

Прожиточный минимум за I квартал 2017 года в среднем на душу населения по Приморью, установленный постановлением региональной администрации, составил 12 556 рублей, в том числе: для трудоспособного населения - 13 223 рубля, пенсионеров - 10 058, детей (до 15 лет включительно) - 13 601 рубль, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморскстат.

Среднедушевой денежный доход населения за I квартал текущего года, по экспертной оценке, достиг 29 973 рубля в месяц, что составляет 2,4 прожиточных минимума.

Нынешние параметры прожиточного минимума в регионе установлены постановлением администрации Приморского края №153-па от 04.05.2017 года.

Необходимо отметить, что эти данные практически не отличаются от данных полугодовой давности, за III квартал 2016 года: тогда величина прожиточного минимумам в регионе составляла 12 553 рубля (по социально-демографическим группам: трудоспособное население – 13 242 рубля, пенсионеры – 10 014 и дети – 13 573 рубля). Как можно увидеть, инфляция практически не затронула Приморский край с осени прошлого года.